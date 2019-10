खतरा: कहीं इन 5 में से 1 तो नहीं है आपका FB पासवर्ड, बहुत आसानी से हो सकता है हैक

भोपाल। आज के बदलते दौर में साइबर हैकिंग एक बड़ा खतरा बन चुका है। हर दूसरे दिन हैकिंग और पासवर्ड चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। इन समस्याओं से जूझने के बाद भी लोग अभी सचेत नहीं हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम व अन्य कई सारे ऐप में बिना पासवर्ड डाले इन अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन समय के साथ ही मार्केट में हैकर्स की संख्या काफी बढ़ गई है जो आपके अकाउंट का पासवर्ड आसानी से हैक कर लेते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह हैकर्स ने आपके पासवर्ड को हैक कर लिया। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आपकी ओर से बनाया गया पासवार्ड में कुछ ऐसे नंबर का इस्तेमाल होता है जो बहुत ही कॉमन है। शहर के साइबर एक्सपर्ट विपिन मल्होत्रा बताते है कि लोग अपनी ईमेल आईडी, फोन, लैपटॉप व एटीएम कार्ड के पासवर्ड अपनी सुविधानुसार रख लेते हैं।

ये पासवर्ड इतने आसान और ईज़ी टु गेस होते हैं कि कोई भी इन्हें हैक कर सकता है। इसका उदाहरण हर साल जारी की गई सबसे खराब पासवर्ड की लिस्ट में मिलता है। साइबर सिक्योरिटी फर्म स्प्लैशडेटा ने 2018 में सबसे ज्यादा हैक होने वाले पासवर्ड का खुलासा किया है। जानिए कौन से हैं वे पासवर्ड....

ये हैं सबसे जल्दी हैक होने वाले पासवर्ड

इन पासवर्ड की लिस्ट में 123456 और Password के बाद तीसरे नंबर पर 123456789 है। वहीं, चौथे नंबर पर 12345678, पांचवें नंबर पर 12345, छठवें नंबर पर 111111, सातवें नंबर पर 1234567 हैं। इसके अलावा, सबसे खराब पासवर्ड की इस लिस्ट में sunshine, qwerty, iloveyou, princess, admin, welcome, 666666, abc123, football, 123123, monkey, 654321, [email protected]#$%^&*, charlie, aa123456, donald, password1 और qwerty123 शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म ने सलाह दी है कि यूजर अलग-अलग लॉगिन के लिए अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। ऐसा करने पर अगर हैकर्स को कोई एक पासवर्ड मिलता है तो वह आपके दूसरे ई-मेल, डिवाइसेज को हैक नहीं कर पाएगा।

कैसे बनाएं मजबूत पासवर्ड

सोशल मीडिया अकांउट में हम हम कठिन पासवर्ड बनाकर भूल जाते हैं, यही वजह है कि हम आसान पासवर्ड बनाते हैं। जिन्हें याद करना आसान होता है लेकिन यही हैकर्स के निशाने पर होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे मजबूत पासवर्ड बनाएं जो हमें याद भी रहें। सवाल यही है कि आखिर ऐसे पासवर्ड हम कैसे बनाएं तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी किसी घटना को ध्यान में रखकर उसके पूरे एक सेंटेंस को पासवर्ड बना सकते हैं। जानिए कैसे बना सकते हैं ये पासवर्ड........

आरती और और पूजा 2019 में आगरा मिले थे, यह एक घटना है और इसका सेंटेंस यह होगा।

aarti meet to pooja at Agra in 2019

अब पासवर्ड में आप इस सेंटेंस का पहला वर्ड ले लें। जिसमें से आप चाहें तो पहले वर्ड को कैपिटल में भी ले सकते हैं। इसके बाद at को आप @ से बताएं। घटना का साल बताने के लिए in की जगह # का उपयोग करें। तो आपका नया पासवर्ड होगा....

[email protected]#2019

यह न केवल याद रखने के लिहाज से आसान होगा, बल्कि आप इसे मजबूत पासवर्ड भी कह सकते हैं। इसी पासवर्ड को हर लॉगिन में इस्तेमाल करने के लिए यह भी कर सकते हैं।

- जीमेल के लिए [email protected]#2019-mail

- फेसबुक के लिए [email protected]#2019-fb

कुल मिलाकर आगे आप जोड़ते जाएं.....तो पासवर्ड भी यादगार हो गया और मजबूत भी।