उज्जैन, ओंकारेश्वर घूमेंगे हजारों एनआरआइ, सीएम शिवराज ने लॉन्च की वेबसाइट

गुरुवार को प्रवासी भारतीय दिवस वेबसाइट Pravasi Bharatiya Divas Website की लांचिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान Chief Minister Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि यह गर्व की बात है कि वर्ष 2023 में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मध्यप्रदेश को मिला है। सीएम ने बताया कि सम्मेलन इंदौर में 8-10 जनवरी के बीच होगा। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर External Affairs Minister S Jaishankar व विदेश राज्यमंत्री वीएस मुरलीधरन Minister of State for External Affairs VS Muraleedharan वर्चुअली शामिल हुए।

इस मौके पर सीएम शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि वेबसाइट पर जानकारी, सूचनाएं एक स्थान पर मिलेंगी। सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर सत्र रखे हैं। इंदौर में ही इसके बाद 11-12 जनवरी को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट Global Investors Summit भी होगी जिसमें देश—दुनिया के विख्यात उद्योगपति शामिल होंगे।

प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने वाले इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर सहित अन्य धार्मिक स्थलों का करेंगे भ्रमण— सीएम शिवराजसिंह ने कहा, पीएम मोदी ने हाल में उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया है। इंदौर से उज्जैन की दूरी 45 मिनट की है। ऐसे में प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने वाले इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर सहित अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी कर सकेंगे।

परिवार के तौर पर जोड़ा प्रवासी भारतीयों को

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ जीवंत संवाद स्थापित किया है। पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय के विशेष प्रयास से पूरे प्रवासियों को परिवार के रूप में जोड़ा गया है।