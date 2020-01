MP के स्मार्ट सिटी: भोपाल सहित तीन शहर दौड़ में शामिल

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय Union ministry of housing and urban affairs द्वारा मान्यता...

भोपाल Bhopal / मध्य प्रदेश के तीन शहरों- भोपाल, सागर और इंदौर को स्मार्ट सिटी विकास smart city development के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय Union ministry of housing and urban affairs द्वारा मान्यता दी गई है।

वहीं समग्र प्रदर्शन के लिए सागर अपनी श्रेणी में सबसे ऊपर Sagar topped है, जबकि इंदौर और भोपाल विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पहचाने specific project गए। भोपाल स्मार्ट सिटी विकास Bhopal smart city development को भी मान्यता दी गई है।

2017 में स्मार्ट सिटी विकास के लिए 30 शहरों के तीसरे स्टैक में सागर स्मार्ट सिटी विकास Sagar smart city development was selected का चयन किया गया था।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय Union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) ने भारत स्मार्ट शहरों के लिए - स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत - विभिन्न श्रेणियों के तहत उनके प्रयासों को सम्मानित करने और पहचानने के लिए पुरस्कार देना शुरू कर दिया है।

सभी स्मार्ट शहरों ने क्षेत्र-आधारित विकास (एबीडी) और पैन-सिटी विकास में स्मार्ट उपायों को शामिल किया है।

सागर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के अनुसार, 'हमने सभी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट मापदंडों पर काम किया है और सागर को ग्रुप में टॉप परफॉर्मिंग सिटी का दर्जा दिया गया है।' झील के सामने का विकास, एक एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर (ICCC) के साथ 92 करोड़ रुपये का है, जो अक्टूबर से सागर स्मार्ट सिटी के पक्ष में काम कर रहा है।

33 आवेदनों में से, सागर को आठ शहरों के अंतिम सेट में चुना गया था। अमरावती और राजकोट क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।



ABD क्षेत्र में शहर की प्रमुख पहल के रूप में इंदौर को नदी के विकास के लिए मान्यता दी गई थी। इंदौर नगर निगम (IMC) ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कान्ह नदी का विकास कार्य शुरू किया है।

मिशन को एक प्रतियोगिता के रूप में पेश किया गया था, जिसे स्मार्ट सिटी चुनौती कहा जाता था। पहला चरण जुलाई 2015 में था, जब भोपाल और इंदौर सहित 20 शहरों का चयन किया गया था।

भोपाल को सातवें स्थान पर रखा गया है। यह सार्वजनिक साइकिल साझाकरण परियोजना को स्मार्ट शहरों के मिशन के तहत केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

इन शहरों को अपनी स्मार्ट सिटी योजना (एससीपी) विकसित करने और एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी।

एससीपी का मूल्यांकन समाधानों, प्रक्रियाओं के बाद, योजनाओं की व्यवहार्यता और लागत प्रभावशीलता और नागरिक जुड़ाव के आधार पर किया गया था।

पिछले चार वर्षों में, मंत्रालय ने बैचों में विजेता शहरों की घोषणा की है। अब तक मिशन के तहत 99 शहरों का चयन किया गया है। मप्र में सात स्मार्ट सिटी हैं।