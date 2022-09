टाइगर, तेंदुआ, वल्चर और घड़ियाल के बाद चीता स्टेट बना MP, PM मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़े 8 चीते

यह भी पढ़ें- 70 साल बाद भारत की धरती पर उतरे चीते, देखें पहली तस्वीरें



1952 में भारत सरकार ने किया था चीतों को विलुप्त घोषित

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi releases the cheetahs that were brought from Namibia this morning, at their new home Kuno National Park in Madhya Pradesh.



(Source: DD) pic.twitter.com/CigiwoSV3v— ANI (@ANI) September 17, 2022