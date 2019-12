सूर्य ग्रहण कल 26 Dec 2019: बंद हो जाएंगे आज रात से मंदिरों के पट - जानें सूतक का समय

शहर सहित भारतवर्ष में भी दिखाई देगा नजारा... last Solar Eclipse of 2019

भोपाल। साल 2019 का आखिरी सूर्यग्रहण Solar eclipse गुरुवार को यानि 26 दिसंबर 2019 को होगा। यह ग्रहण भारतवर्ष में भी दिखाई देगा। भोपाल Bhopal में इस ग्रहण का स्पर्श सुबह 8:11 बजे ओर मोक्ष 11:02 मिनट पर होगा। ज्योतिषियों jyotish का कहना है कि सूर्यग्रहण का सूतक sutak kal 12 घंटे पहले से मान्य किया जाता है, इसलिए बुधवार रात 8:11 बजे से इस ग्रहण का सूतक शुरू होने से मंदिरों tempels के पट बंद हो जाएंगे और गुरुवार को ग्रहण समाप्ति के बाद ही खुलेंगे।

ज्योतिषाचार्य अंजना गुप्ता के अनुसार पौष कृष्णपक्ष अमावस्या krishna paksha amavasya पर पडऩे वाला यह ग्रहण मूल नक्षत्र muul nakshatra और धनु राशि sagittarius में रहेगा। यह कंकणाकृति सूर्यग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा, जबकि बंगलूरू Bangalore , मदुरई केन्नानूर, कोजीकोड आदि स्थानों पर यह कंकणाकृति ग्रहण के रूप में दृश्य होगा। यह ग्रहण मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में पड़ेगा।

ग्रहण की अवधि timing of Eclipse

स्पर्श सुबह 8.11 बजे

मध्य सुबह 9.29 बजे

मोक्ष सुबह 11.02 बजे

सूतक 12 घंटे पहले

देश-दुनिया में असर : effects on world

राजनीति में उथल-पुथल रहेगी।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति बन सकती है

कई हिस्सों में वर्षा एवं ओलावृष्टि के योग रहेंगे

युद्ध, गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

ग्रहण काल में ये न करें : do not do this ...

भोजन बनाना, करना नहीं चाहिए।

तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें।

किसी भी तरह की खरीदारी से बचें।

बाल-दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए।

हाथों व वालों में मेहंदी नहीं लगाएं।

उधार लेन-देन से बचना चाहिए। इससे दद्रिता आती है।