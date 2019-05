हर दिन बदल रहा पेट्रोल-डीजल का रेट, जानिए क्या है आज का भाव

भोपाल. प्रतिदिन बदलते पेट्रोल-डीजल के दाम में रविवार ( 5 May 2019) को भोपाल में पेट्रोल की कीमत 76.14 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल की कीमत 67.93 रुपए प्रति लीटर रहा। पिछले दिन की तुलना में पेट्रोल-डीजल के रेट में करीब 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई। पिछले कई महीनों से पेट्रोल-डीजल के रेट में हर दिन आंशिक बदलाव देखा जा रहा। कहा ये जा रहा है कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के कीमतों में अचानक तेजी आ सकती है।

5 दिन के पेट्रोल के बदलते दर

DATE PRICE PRICE CHANGE

May 4 ₹ 76.34 ₹ 0.30

May 3 ₹ 76.04 ₹ 0.02

May 2 ₹ 76.02 ₹ -0.40

May 1 ₹ 76.42 ₹ 0.40

Apr 30 ₹ 76.02 ₹ -0.13

5 दिन के डीजल के बदलते दर

DATE PRICE PRICE CHANGE

May 4 ₹ 68.12 ₹ 0.27

May 3 ₹ 67.85 ₹ 0.02

May 2 ₹ 67.83 ₹ -0.36

May 1 ₹ 68.19 ₹ 0.37

Apr 30 ₹ 67.82 ₹ -0.12

हर दिन बदलते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

हर 15 दिन पर कीमतें रिवाइज होने की पुरानी व्यवस्था एक अप्रैल 2002 को शुरू हुई। इसके तहत पिछले 15 दिन में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव और इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की कीमतों के आधार पर कीमतों में यह बदलाव किया जाता था। दरअसल सरकार पेट्रोलिेयम पदार्थों को नियंत्रण मुक्‍त करना चाहती थी। इसी के चलते पहले हर 15 दिन पर और बाद में रोजना आधार पर कीमतों में बदलाव की व्‍यवस्‍था को लागू किया गया।