आज इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, पैसे के साथ ही यश व कीर्ति भी बढ़ेगी

भोपाल। आज 11 मई 2019 को शनिवार का दिन है। ज्योतिष में शनि कर्मों के आधार पर दंड देने के चलते न्याय के देवता कहलाते हैं। शनि का रंग काला व रत्न नीलम होता है। इस दिन के कारक देव शनिदेव हैं, वहीं इस दिन महावीर हनुमान यानि बजरंगबली की पूजा का भी विधान है।

पंडित सुनील शर्मा के अनुसार वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बड़ा महत्व है। हिन्दू ज्योतिष में शनि ग्रह को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना जाता है।

आज का दिन: Today's Special

आज वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। इसके साथ ही आज रात 12 बजकर 08 मिनट पर सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 25 मई को रात 08 बजकर 26 मिनट तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे।

राशियों व नक्षत्रों से शनि के संबंध: Saturn relation with other rashi and Stars...

यह मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। तुला राशि शनि की उच्च राशि है जबकि मेष इसकी नीच राशि मानी जाती है। शनि पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं।

शनि का गोचर एक राशि में ढ़ाई वर्ष तक रहता है। ज्योतिषीय भाषा में इसे शनि ढैय्या कहते हैं। नौ ग्रहों में शनि की गति सबसे मंद है। शनि की दशा साढ़े सात वर्ष की होती है जिसे शनि की साढ़े साती कहा जाता है।

शनि का कुंडली पर असर: Effect of Saturn in kundali...

जिस जातक की कुंडली में शनि ग्रह मजबूत यानि उच्च का होता है। तो यह जातकों को कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय बनाता है। इसकी उम्र लंबी होती है, कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान मिलती है। इसके अलावा यह व्यक्ति को धैर्यवान बनाने के साथ ही उसके जीवन में स्थिरता बनाए रखता है।

वहीं इसके ठीक विपरीत कुंडली में शनि के पीड़ित होने या नीच के होने पर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पैदा होती हैं। यदि शनि मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो यह जातकों के लिए दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों तक का योग बनाता है। वहीं चंद्र के साथ विष योग का निर्माण करता है।

शनि का वैदिक मंत्र

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।

शं योरभि स्त्रवन्तु न:।।

शनि का तांत्रिक मंत्र

ॐ शं शनैश्चराय नमः।।

शनि का बीज मंत्र

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।।

आज का राशिफल: 11 May 2019. aaj ka Rashifal in hindi...

1. मेष राशिफल / Today aries horoscope :

आकस्मिक लाभ के अलावा साझेदारी से आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रोत्साहन मिल सकते हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को काफी मजबूत कर सकते हैं। आलस्य से बचकर रहें, वरना बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। कार्यों में रुकावट आ सकती है। कार्यस्थल पर किसी के भरोसे न रहकर अपना कार्य स्वयं करें।

2. वृषभ राशिफल / Today Tauras Horoscope :

वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा है। निवेश और बचत की योजनाएं भी बन जाएंगी। दिन की शुरुआत आनंदप्रद रहेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। जो आपके हितचिंतक रहेंगे उनसे आपकी भेंट होगी। व्यापार-नौकरी में लाभ होगा। कीर्ति बढ़ेगी।

3. मिथुन राशिफल / Today gemini Horoscope :

वित्तीय मामले बिना किसी बाधा के आसानी से आगे बढ़ेंगे। जिसे आप किसी काम का नहीं समझते थे, आज वही आप के कार्यों में सहभागी बनेगा। यात्रा का योग बन रहा है। रिश्तेदारों से संपत्ति संबंधी विवाद बड़ा रूप ले सकते है, सतर्क रहें। आज कार्य सिद्धि होंगे।

4. कर्क राशिफल / Today cancer Horoscope :

वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकते हैं और नई साझेदारी भी होने की संभावना है। लेकिन बढ़े हुए व्यय के कारण साझेदारी में कुछ समस्याएं पनप सकती है। सामाजिक कुछ लोग आप के किये कार्यों से नाखुश रहेंगे। आज कार्यों को परिजनों में प्रशंसा मिलेगी। मन में उत्साह बढ़ेगा, जिससे कार्य की गति बढ़ेगी। खर्चों में कमी करें, कानूनी विवाद निपटेंगे।



5. सिंह राशिफल / Today leo Horoscope :

नौकरीपेशा जातकों को अधिकारियों के साथ अपने संबंधों के मामले में कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। अपने बॉस पर हावी होने की कोशिश न करें, वरना आप खुद मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप की दिनचर्या में बदलाव होगा। भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से लाभ संभव है। रचनात्मक अथवा व्यापारिक कार्यों से आर्थिक लाभ होगा। नवीन योजनाओं में निवेश संभव है।



6. कन्या राशिफल / Today virgo Horoscope :

सामान्य रूप से लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। यह अवधि निवेश प्रयासों के लिए भी परिपक्व है। व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा। परिवार में तनाव से चिंता बढ़ेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। परोपकार में रुचि बढ़ेगी। धर्म-कर्म में समय व्यतीत होगा। लक्ष्मी जी को सोंदर्य सामग्री अर्पण करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।

7. तुला राशिफल / Today libra Horoscope :

क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। राजनेताओं को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आज आपका दिन मध्यम है। संतान की आजीविका संबंधी समस्या का हल होगा। किसी शुभचिंतक से मेल-मुलाकात और आत्मबल में मजबूती आयेगी। लापरवाही से काम न करें। वाहन सुख संभव है।



8. वृश्चिक राशिफल / Today scorpio Horoscope :

अविवाहित युवक और युवतियों को अपना जीवनसाथी मिल सकता है।आलस्य त्यागें और समय पर अपना काम करें। आप की मेहनत से व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। सश्रम किए गए कार्य सफल होंगे। पारिवारिक कष्ट एवं समस्याओं का अंत संभव है। आय से अधिक व्यय न करें। माता को काजल और कमल गट्टे की माला अर्पण करें, शत्रु परास्त होंगे। आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी।

9. धनु राशिफल / Today sagittarius Horoscope :

त्वरित पैसा बनाने की योजनाओं या आकर्षक प्रस्तावों से दूर रहना बेहतर है। इससे आने वाले महीनों में समस्या हो सकती है। आज आकस्मिक लाभ हो सकता है। निकटजनों की प्रगति से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। परिश्रम से स्वयं के कार्यों में भी शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद है। विदेश जाने के योग बनेंगे।

10. मकर राशिफल / Today capricorn Horoscope :

लाभप्रद सौदे हाथ लगेंगे। प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपका मिलना होगा और इससे आपको फायदा भी होगा। आप को पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने से व्यस्तता बढ़ेगी। आज कार्य में नवीनता के भी योग हैं। संतान के व्यवहार से समाज में सम्मान बढ़ेगा। दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार में सफलता मिलेगी और कीर्ति बढ़ेगी।

11. कुंभ राशिफल / Today Aquarius Horoscope :

शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आर्थिक संचय में वृद्धि मन्द गति से हो सकती है। आप की मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने में संदेह है। आज किसी हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और तेल अर्पण करें, सभी रुके कार्य पूर्ण होंगे। आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरों के झंझटों में न पड़ें।



12. मीन राशिफल / Today pisces Horoscope :

आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बिना सोच विचार के कोई भी काम न करें। आप अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बेहतर अवसरों का सुचारु रूप से लाभ उठायएंगे। मांगलिक आयोजनों के लिए रुपरेखा में परिवर्तन होगा। अच्छे कार्यों के लाभकारी परिणाम मिलेंगे। सामाजिक समारोहों में भाग ले सकते हैं। विरोधियों से सावधान रहें।

आज का अंक ज्योतिष: 11 May 2019.Aaj ka ank jyotish in hindi...



अंक 01-

विवादों में सामंजस्य बनाने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। सेहत ठीेेक रहेगी।



अंक 02-

आज संभल कर बोलने का दिन है। हिम्मत के सहारे ही जंग जीतेंगे।

अंक 03-

सहकर्मियों के बीच काम से काम रखें। ऋण से उभरने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत होगी।

अंक 04-

खोई वस्तु मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। भटकाव कार्य पूर्ण नहीं होने देगा।

अंक 05-

पूरानी कोई कला लोगों में अपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। अपने अधिकार को बढ़ावा सकते हैं।

अंक 06-

भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में काम करें,नये व्यापारिक संबंधों में बढ़ौतरी होगी।

अंक 07-

धोखों से बचाकर रहें। अनबन के लिए किसी दूसरे को कारण न बनाएं।

अंक 08-

मुख्य व्यवसाय से पिछड़ सकता है। समस्याओं की चिंता के बजाए उनका हल निकालें।

अंक 09-

आज नुकसान संभावित है। लेकिन अन्य कारण भविष्य के प्रति चिंताओं को कम करेंगे।