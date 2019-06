आज इन 7 राशियों की परेशानियां हो जाएंगी खत्म! बनेगा शुभ योग

भोपाल। आज वर्ष 2019 के जून माह का 12वां दिन यानि दिनांक 12 जून 2019 को बुधवार का दिन है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि का कारक माना गया है। वहीं इसे देवताओं में राजकुमार की मान्यता प्राप्त हैं।

बुध एक शुभ ग्रह है, लेकिन यह हमेशा जिस ग्रह की दृष्टि में होता है, वैसा ही फल देता है। बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। इसका रंग हरा व इसका रत्न पन्ना होता है। इस दिन के कारक देव श्रीगणेश माने जाते हैं।

आज का दिन: Todays Special

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन है। साथ ही दोपहर पहले 11 बजकर 51 मिनट तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जबकि उसके बाद पूरा दिन पार करके कल सुबह 10 बजकर 55 मिनट तक चित्रा नक्षत्र रहेगा।

वहीं दोपहर पहले 11 बजकर 51 मिनट तक कुमार योग के अलावा पूरा दिन, पूरी रात के बाद गुरुवार की सुबह 10 बजकर 55 मिनट तक रवि योग भी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन श्री गंगा दशहरा है।

पंडित सुनील शर्मा के अनुसार बुध एक तटस्थ ग्रह है, परंतु विभिन्न ग्रहों से युति के कारण इसके फलों में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभाशुभ ग्रह माना गया है अर्थात ग्रहों की संगति के अनुरूप ही यह फल देता है।

यानि यदि बुध ग्रह शुभ ग्रहों (गुरु, शुक्र) के साथ होता है तो यह शुभ फल देता है और क्रूर ग्रहों (मंगल, केतु, शनि राहु) की संगति में अशुभ फल देता है।



बुध से राशियों व नक्षत्रों के संबंध: Relation of mercury y with other rashis...

बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या इसकी उच्च राशि भी है जबकि मीन इसकी नीच राशि मानी जाती है। 27 नक्षत्रों में बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है।

इसके मित्र ग्रहों में सूर्य और शुक्र हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल इसके शुत्र ग्रह माने गए हैं। वहीं सूर्य से युति कर यह बुधादित्य योग का निर्माण करता है।

बुध का कुंडली पर असर: Effect of Mercury -

ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह ताकतवर स्थिति में हो तो जातक की संवाद शैली कुशल होती है। यह व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का बनाता है।

ऐसे जातक सभी विषयों को तार्किक दृष्टि से देखते हैं। बुध की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, वह एक अच्छा वक्ता होता है। साथ ही संवाद और संचार के क्षेत्र में व्यक्ति अग्रणी भूमिका निभाता है।

वहीं इसके ठीक विपरीत पीड़ित या नीच का यानि क्रूर अथवा पापी ग्रहों से दृष्ट बुध जातक के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से समस्या कारक होता है। ऐसे बुध जातक को दिमागी रूप से कमज़ोर बनाता है।



बुध का वैदिक मंत्र

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते सं सृजेथामयं च।

अस्मिन्त्सधस्‍थे अध्‍युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत।।

बुध का तांत्रिक मंत्र

ॐ बुं बुधाय नमः।।

बुध का बीज मंत्र

ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः।।

12 June 2019 आज का राशिफल: aaj ka Rashifal in hindi...

1. मेष राशि / Aries Today horoscope:

रिश्ते परीक्षण के दौर से गुजर सकते हैं। परिपक्व व्यवहार आपको शुभ परिणाम देगा। व्यावसायिक उन्नति का फायदा उठाने और तलाशने के लिए अनुकूल समय है।

अपनी मेहनत के आर्थिक परिणाम जानने की जल्दबाजी में न रहें। अपने धैर्य पर पकड़ एवं व्यवस्थित और वास्तविक दृष्टिकोण रखना सबसे अच्छा है। राजनेताओं के सत्ता में आने की संभावना है और विदेशी यात्राओं के भी संकेत हैं। नई परियोजना गतिशील हो सकती हैं।

2.वृषभ राशि / Tauras today horoscope :

पदोन्नति भी हो सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत आपको खुशी दे सकती है। आज नई साझेदारी, संपर्क, अचानक यात्रा की योजना और अप्रत्याशित विदेश यात्रा संभव हैं।

किसी प्रमुख व्यक्ति के स्वास्थ्य के खराब होने के कारण, आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। पुराने दुश्मन फिर से दोस्त बन सकते हैं। गृह नवीकरण का भी संकेत है। आपके द्वारा नए कौशल प्राप्त करने या एक नया व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के संकेत हैं।

3.मिथुन राशि / gemini today horoscope :

समर्पित परिश्रम से यदि आप वरिष्ठों को संतुष्ट कर सकते हैं, यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और ईमानदारी से काम कर सकते हैं तो आपकी रैंक, पारिश्रमिक और लोकप्रियता बढ़ जाएगी।

आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी यह आपके लिए सौभाग्यशाली अवधि नहीं है। भाई-बहनों से विवाद के कारण अस्थिरता हो सकती है। प्रेम-संबंध यथावत रहेंगे।



4. कर्क राशि / cancer Today Horoscope :

धन की रुकावट के कारण आपको वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पारिवारिक-जीवन आनंददायक रहेगा।

आज कई क्षेत्रों में समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको अपने शांत को बनाए रखें। व्यावसायिक संदर्भ में आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए।



5. सिंह राशि / leo Today Horoscope :

आप दूसरों के लिए मददगार होंगे और लोग इसके लिए आपका बहुत सम्मान करेंगे। आप नया उद्यम शुरू करने में भी सफल हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्तर में तेजी से वृद्धि संभव है।

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। आप धार्मिक विचारों वाले होंगे और कुछ पवित्र कर्म करेंगे, जिसके लिए आपकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी।



6. कन्या राशि / virgo Today Horoscope :

आज आप अपने सभी प्रयासों में सफल होंगे साथ ही सामाजिक रूप से आप अधिक लोकप्रियता हासिल करेंगे। कुल मिलाकर आज आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे और अधिकारियों से विशेष सहयोग प्राप्त करेंगे।

आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं। आप सामाजिक समारोहों में आकर्षण का केंद्र होंगे। आपका पारिवारिक-जीवन आरामदायक परिवेश से खुश रहेगा।

7. तुला राशि / libra Today Horoscope :

नया उद्यम शुरू करने या विवेकपूर्ण निवेश करने के लिए यह एक बहुत अच्छी अवधि है। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ समान संबंध होंगे और आपको अपनी प्रतिभा और निवेशित प्रयासों के लिए उचित मान्यता प्राप्त होगी।

आपका नाम और प्रसिद्धि व्यापक होगी और आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अकेले काम करके लंबित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।

8. वृश्चिक राशि / scorpio Today Horoscope :

आज आपका नाम और प्रसिद्धि व्यापक होगी। आप अपने सभी विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं जो आपके जीवन को अधिक आरामदायक और संतोषजनक बनाएंगे।

व्यावसायिक संदर्भ में, आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और एक उच्च सामाजिक स्थिति हासिल करेंगे। आप एक नया उद्यम शुरू कर सकते हैं और एक बड़ी डील को अंतिम रूप दे सकते हैं।



9. धनु राशि / sagittarius Today Horoscope :

आप अपने घर के निर्माण के लिए कुछ नवीकरण करने के लिए बहुत खर्च कर सकते हैं। साथ ही आज आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ होगा। आप एक समृद्ध और सुखी पारिवारिक जीवन जीएंगे। इसके साथ ही आज आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं और आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं। जो आपकी संतुष्टि को बढ़ाएंगे। बच्चों का प्रदर्शन आपके मन में गर्व और खुशी की भावना पैदा करेगा।



10. मकर राशि / capricorn Today Horoscope :

व्यावसायिक रूप से आपके पास अपनी आर्थिक पक्ष में वृद्धि लाने के लिए बहुत अच्छे अवसर होंगे। वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकते हैं और नई साझेदारी भी होने की संभावना है।

इसके साथ ही आज आप कठिनाइयों को दूर करने और प्रगति की ओर बढ़ने में सक्षम होंगे। आपकी मेहनत का अप्रत्याशित रूप से भुगतान किया जाएगा। बढ़े हुए व्यय के कारण साझेदारी में कुछ समस्याएं पनप सकती है। आज आप थोड़े लापरवाह मूड में हो सकते हैं।



11. कुंभ राशि / Aquarius Today Horoscope :

आज आप भाग्यशाली हो सकते हैं। एक बड़ा सौदा अंतिम रूप ले सकता है। वहीं काम में आने वाली सामान्य कठिनाइयों के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना अपनी सामान्य गति से चलते रहें।

थोड़ा सा चतुर होना आपके लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। आप अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। जहां तक करीबी लोगों से लंबित बकाया की वसूली का संबंध है, तो आज ये संभव हैं।



12. मीन राशि / pisces Today Horoscope :

आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसके साथ ही इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आपको वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रेम-संबंधों के लिए भी यह समय अच्छा है।

आपके वरिष्ठ व सहयोगी आपको पूर्ण सहयोग देंगे। आपके कई लोगों से मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। यादगार यात्रा होने के भी योग बन रहे हैं।

12 June 2019 आज का अंक ज्योतिष: जानिये आज क्या कहता है आपका मूलांक - Aaj ka ank jyotish h in hindi...

अंक 01-

अतिव्यस्तता के चलते मजबुरी में कुछ कार्य करने पड़ सकते हैं। जमीन से जुड़े कार्य निरसता पैदा करेंगे।

अंक 02-

निर्णयात्मक भूमिका निभाने से बचाकर रखें। मेलमिलाप कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा।

अंक 03-

पदोन्नति के मौकों में रूकावटें आ सकती हैं। लेनदेन में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है।

अंक 04-

बचत का धन व्यसनों पर खर्च होगा। परिवार का भी पूरा ध्यान रखना होगा।

अंक 05-

रिश्तेदारी में निस्वार्थ सेवा में भी बुराई ही हाथ आएगी। व्यक्तिगत लाभ की कोशिश से बचें।

अंक 06-

कामकाज का अत्यधिक बोझ रहेगा। टेेंशन घटने से रूटीन के कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे।

अंक 07-

गरीमा को बनाए रखने में परेशानी आ सकती है। जल्दबाजी के कारण कुछ अवसर खो सकते हैं।

अंक 08-

काम टालने का स्वभाव बड़ी समस्या बन सकता है। घर के लिए समय निकालना कठीन हो जाएगा।

अंक 09-

मानसिक तनाव रहेगा। व्यवसायिक सोच को अपनानी होगी।