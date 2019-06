आज इन आठ राशियों पर रहेगी श्री गणेश की कृपा! अत्यधिक धनलाभ का योग

भोपाल। आज वर्ष 2019 के जून माह का 5वां दिन यानि दिनांक 05 जून 2019 को बुधवार का दिन है। ज्योतिष में बुध को देवताओं में राजकुमार की मान्यता प्राप्त हैं।



बुध एक शुभ ग्रह है, लेकिन यह हमेशा जिस ग्रह की दृष्टि में होता है, वैसा ही फल देता है। बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। इसका रंग हरा व इसका रत्न पन्ना होता है। इस दिन के कारक देव श्रीगणेश माने जाते हैं।

पंडित सुनील शर्मा के अनुसार बुध एक तटस्थ ग्रह है, परंतु विभिन्न ग्रहों से युति के कारण इसके फलों में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभाशुभ ग्रह माना गया है अर्थात ग्रहों की संगति के अनुरूप ही यह फल देता है।



यानि यदि बुध ग्रह शुभ ग्रहों (गुरु, शुक्र) के साथ होता है तो यह शुभ फल देता है और क्रूर ग्रहों (मंगल, केतु, शनि राहु) की संगति में अशुभ फल देता है।

आज का दिन: Todays Special

आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। इससे पहले मंगलवार को दोपहर पहले 11 बजकर 11 मिनट पर शुक्रा वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब 29 जून 2019, शनिवार की सुबह 01:21 बजे तक इसी राशि में स्थित रहेंगे।



बुध से राशियों व नक्षत्रों के संबंध: Relation of mercury with other rashis...

बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या इसकी उच्च राशि भी है जबकि मीन इसकी नीच राशि मानी जाती है। 27 नक्षत्रों में बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है।

इसके मित्र ग्रहों में सूर्य और शुक्र हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल इसके शुत्र ग्रह माने गए हैं। वहीं सूर्य से युति कर यह बुधादित्य योग का निर्माण करता है।

बुध का कुंडली पर असर: Effect of Mercury -

ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह ताकतवर स्थिति में हो तो जातक की संवाद शैली कुशल होती है। यह व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का बनाता है।

ऐसे जातक सभी विषयों को तार्किक दृष्टि से देखते हैं। बुध की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, वह एक अच्छा वक्ता होता है। साथ ही संवाद और संचार के क्षेत्र में व्यक्ति अग्रणी भूमिका निभाता है।

वहीं इसके ठीक विपरीत पीड़ित या नीच का यानि क्रूर अथवा पापी ग्रहों से दृष्ट बुध जातक के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से समस्या कारक होता है। ऐसे बुध जातक को दिमागी रूप से कमज़ोर बनाता है।



बुध का वैदिक मंत्र

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते सं सृजेथामयं च।

अस्मिन्त्सधस्‍थे अध्‍युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत।।

बुध का तांत्रिक मंत्र

ॐ बुं बुधाय नमः।।

बुध का बीज मंत्र

ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः।।

05 June 2019 आज का राशिफल: aaj ka Rashifal in hindi...

1. मेष राशिफल / aries Today horoscope :

आपको अपने सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। संतान के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। नए लोगों से संपर्क बनेगा, जो भविष्य में लाभदायक रहेगा। वाहन सुख संभव है।

2. वृषभ राशिफल/ Tauras today horoscope :

किसी भी टकराव से बचें। उचित विचार के बाद वित्तीय निर्णय लें। कोई पुराना ऋण वापस मिल सकता है। माता के स्वास्थ की चिंता रहेगी। किसी के बहकाने से अपने संबंध तोड़ने से बचें। पैर में चोट लग सकती है।

3. मिथुन राशिफल / gemini Today Horoscope :

नौकरीपेशा जातक पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ के लिए वांछित स्थानांतरण भी हो सकते हैं। जिन लोगों का सहयोग आप ने किया था, आज वे ही आप से मुंह फेर लेंगे। दवाई असर नहीं कर रही है तो अपना डॉक्टर बदलें या किसी दूसरे योग्य व्यक्ति से सलाह लें। नए भवन में जाने के योग है।

4. कर्क राशिफल/ cancer Today Horoscope :

शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा। सामाजिक लोकप्रियता प्राप्त करने के शुभ संकेत हैं। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर योजना लाभप्रद रहेगी। पड़ोसियों की मदद करनी पड़ सकती है। क्रोध की अधिकता से परिजन ना खुश होंगे।

5. सिंह राशिफल / leo Today Horoscope :

वित्तीय मामले बिना किसी बाधा के आसानी से आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा उपहार प्राप्त कर सकते हैं। किसी के बहकावे में नहीं आएं, समय रहते जरूरी कार्य पूरे करें। निजी जीवन में दूसरों को प्रवेश न दें। पिता के व्यवहार से मन मुटाव होगा। जीवनशैली में परिवर्तन के योग है। पुरानी दुश्मनी के चलते विवाद संभव है।

6. कन्या राशिफल / virgo Today Horoscope :

प्रेमियों के लिए अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा समय है। आप में से कुछ वित्तीय बाधाओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए आप नई रणनीति बनाने के लिए भी कदम उठाएंगे।

सोचे हुए कार्य समय पर होने से मन प्रसन्न रहेगा। अपने वाक् चातुर्य से सभी काम आसानी से करवा लेंगे। कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान स्थापित करेंगे।

7. तुला राशिफल / libra Today Horoscope :

नयी साझेदारी या नए उद्यम में प्रवेश करने के लिए अच्छा समय है जो भविष्य में अति लाभदायक साबित होगा। आप की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। जीवनशैली में आए परिवर्तन से खुश होंगे। आजीविका के नए स्त्रोत स्थापित होंगे। मांगलिक समारोह में सक्रिय भूमिका रहेगी।

8. वृश्चिक राशिफल / scorpio Today Horoscope :

नए संपर्कों से भी लाभ होगा, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। व्यावसायिक व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वियों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। अपने हिसाब से जिन्दगी जीना पसंद रहेंगे। जो लोग आप के कार्यों की सराहना करते थे, वे आप का विरोध करेंगे। भवन भूमि के विवादों का अंत होगा।

9. धनु राशिफल / sagittarius Today Horoscope :

आर्थिक रूप से आप समृद्ध रहेंगे और नवीन सौदे भी प्रगति करेंगे। समय रहते अपने कार्य पूर्ण करें। पारिवारिक लोगों का सहयोग न मिलने से कार्य प्रभावित होंगे। घर में वास्तु अनुरूप परिवर्तन करें, तो पारिवारिक तनाव ख़त्म होगा।

10. मकर राशिफल / capricorn Today Horoscope :

धन संबंधी मामले आसानी से आगे बढ़ेंगे और आप अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। व्ययस्ता के कारण सेहत को न भूलें। राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग खुद को दृढ़ता से स्थापित करेंगे।

अपने जीवनसाथी से नम्रता से बात करें और आपकी दोनों की वार्तालाप में स्नेह झलके न की बनावटी बातें करें। वाणी में मधुर रहें। यात्रा के योग है।

11. कुंभ राशिफल / Aquarius Today Horoscope :

जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, उसका स्वास्थ्य अचानक चिंता का विषय बन सकता है। वहीं यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा। मेहमानों की खातिरदारी करनी पड़ेगी। अपने संपर्कों से रुके कार्य पूरे होंगे।

12. मीन राशिफल / pisces Today Horoscope :

आकस्मिक विदेशी यात्रा आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। जबकि जल्दबाजी में किए फैसलों से भारी नुकसान हो सकता है। नए संपर्क आपके लिए उपयोगी होंगे। जीवनसाथी के स्वास्थ में सुधार होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल होगा। जो परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थी, वो अब प्रगति करेंगी।

05 June 2019 आज का अंक ज्योतिष: जानिये आज क्या कहता है आपका मूलांक - Aaj ka ank jyotish in hindi...

अंक- 1

दिन खुशनुमा रहेगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा।

अंक-2

उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में जोखिमभरे मामलों में निर्णय फिलहाल टाल दें।

अंक- 3

कार्यक्षेत्र और व्यापार में साथियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।



अंक- 4

आज दिन खुशनुमा रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे।



अंक- 5

आज उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा। मानसिक भटकाव की स्थिति बन सकती है, सावधानी बरतें।



अंक- 6

समय अनुकूल रहेगा। नई जिम्मेदारियों के बीच साथियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

अंक- 7

नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। व्यापार में अचानक लाभ के अवसर सामने आएंगे।



अंक- 8

आज कार्यक्षेत्र और व्यापार में केंद्रित होकर कार्य करें। जोखिमभरे मामलों में निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी से सलाह अवश्य कर लें।



अंक- 9

समय आपके अनुकूल रहेगा। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे।