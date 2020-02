आज राजधानी नहीं आएंगी ये ट्रेन : जनशताब्दी, इंटरसिटी सहित 16 ट्रेनें रद्द, 21 के बदले मार्ग

भोपाल। यात्रियों को विभिन्न जगहों तक ले जाने वाली रेलगाड़ियां Indian Railway मध्यप्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए प्रभावित train timing change रहेंगी। इसके चलते जहां राजधानी भोपाल bhopal सहित कई क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

यदि आप भी अगले कुछ दिनों में कहीं जाने का प्लान बनाए बैठे हैं, तो कहीं भी जाने से पहले अपनी ट्रेन की पूरी जानकारी Information लें ले। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आपको ट्रेनों के आगामी चलने की स्थिति बता रहे हैं...

इसके तहत रविवार से दो दिन तक इंटरसिटी व जनशताब्दी एक्सप्रेस Intercity & Jan Shatabdi Express समेत 16 ट्रेनों को रद्द Canceled कर दिया गया है। इनमें इंटरसिटी व जनशताब्दी एक्सप्रेस हबीबगंज habibganj station स्टेशन से चलती है।

वहीं अन्य ट्रेनें भोपाल,इटारसी व बीना स्टेशन से होकर गुजरती हैं। दो ट्रेनों को आशिंक रद्द Partial cancellation किया है और 21 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। यह निर्णय रेलवे ने इटारसी-जबलपुर के बीच सोनतलाई व बागरतवा के पास रेल लाइन जोड़ने Railway line connecting के काम work के चलते लिया है।

रेल लाइन जोड़ने का काम आज से शुरू...

जानकारी के अनुसार इटारसी-जबलपुर रेल रूट rail route पर निर्माण कार्य के चलते 16 ट्रेनें 16 trains अगले दो दिन तक निरस्त Canceled रहेंगी। दरअसल, इटारसी-जबलपुर ट्रैक Itarsi-Jabalpur Track पर सोनतलाई और बगरातवा के नजदीक रेल लाइन train line जोड़ने का काम आज से शुरू हुआ है।

इस कारण हबीबगंज-जबलपुर इंटरसिटी Habibganj-Jabalpur Intercity और जन शताब्दी समेत 16 ट्रेनों को 16-17 फरवरी 17 February 2020-Cancel Train को निरस्त किया गया है।

दो ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है और 21 ट्रेनों 21 train का रूट डॉयवर्जन Route divert किया गया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है इनमें इंटरसिटी और जनशताब्दी एक्सप्रेस हबीबगंज स्टेशन से चलती हैं। जबकि बाकी ट्रेनें भोपाल, इटारसी और बीना स्टेशन से होकर गुजरती हैं।

बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस (18236) 16 फरवरी 2020 को और भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस (18235) 16 व 17 फरवरी 2020 को कटनी मुड़वारा स्टेशन पर निरस्त हो जाएगी। ये ट्रेन भोपाल नहीं आएगी।

Cancelled Trains List : ये ट्रेन हुई रद्द ...

ट्रेन नंबर Train Number : नाम train Name : रद्द Canceled train रहेगी

22187 : हबीबगंज-अधारताल इंटरसिटी एक्स. : 16, 17 फरवरी 2020

22188 : अधारताल-हबीबगंज इंटरसिटी एक्स. : 16, 17 फरवरी

12061 : हबीबगंज-जबलपुर जनशताब्दी एक्स. : 16, 17 फरवरी

12062 : जबलपुर-हबीबगंज जनशताब्दी एक्स. : 16, 17 फरवरी

11273 : इटारसी-कटनी एक्स. : 16, 17 फरवरी

1274 : कटनी-इटारसी एक्स. : 16, 17 फरवरी

11272 : भोपाल-इटारसी एक्स. : 16 फरवरी

11271 : इटारसी-भोपाल एक्स. : 16, 17 फरवरी

51189 : इटारसी-इलाहाबाद छिवकी पैसेंजर : 16, 17 फरवरी

51190 : इलाहाबाद छिवकी-इटारसी पैसेंजर : 16 फरवरी

51187 : भुसावल-कटनी पैसेंजर : 16, 17 फरवरी

51188 : कटनी-भुसावल पैसेंजर : 16 फरवरी

51671 : इटारसी-कटनी पैसेंजर : 16, 17 फरवरी

51672 : कटनी-इटारसी पैसेंजर : 17 फरवरी

51603 : बीना-कटनी पैसेंजर : 16, 17 फरवरी

51604 : कटनी-बीना पैसेंजर : 16, 17 फरवरी

Run on changed route : ये ट्रेनें 16 फरवरी को बदले हुए मार्ग से चलेंगी...

ट्रेन नंबर train number : नाम train name : बदले मार्ग change route

12853 : दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्स. : कटनी मुड़वारा-बीना-भोपाल

12854 : भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्स. : भोपाल-बीना-कटनी मुड़वारा

20906 : रीवा-वड़ोदरा एक्स. : कटनी-बीना-भोपाल-इटारसी

11464 : जबलपुर-सोमनाथ एक्स. : कटनी मुड़वारा-बीना-भोपाल

12389 : गया-चैन्नई इग्मोर एक्स. : कटनी-बीना-भोपाल-इटारसी

19058 : वाराणसी-उधना एक्स. : कटनी-बीना-भोपाल-इटारसी

15564 : उधना-जयनगर एक्स. : इटारसी-भोपाल-बीना-कटनी

22910 : पुरी-बलसाड एक्स. : कटनी मुड़वारा-बीना-भोपाल

22913 : बाद्राटर्मिनस-सहरसा एक्स. : इटारसी-भोपाल-बीना-कटनी

7324 : वाराणासी-हुबली एक्स. : कटनी-बीना-भोपाल-इटारसी

15120 : मंडुवाडीह-रामेश्वरम एक्स. : कटनी-बीना-भोपाल-इटारसी

22937 : राजकोट-रीवा एक्स. : इटारसी-भोपाल-बीना-कटनी

11463 : सोमनाथ-जबलपुर एक्स : भोपाल-बीना-कटनी मुड़वारा

17609 : पटना-पूर्णा एक्स. : कटनी-बीना-भोपाल-इटारसी

12361 : आसनसोल-सीएसटीएम एक्स. : कटनी-बीना-भोपाल-इटारसी

22354 : बानसवाडि-पटना एक्स. : इटारसी-भोपाल-बीना-कटनी

Run on changed route on 17 february 2020 : ये ट्रेनें 17 फरवरी को बदले मार्ग से चलेंगी

Train number ट्रेन नंबर : Train name नाम : change route बदले मार्ग

12546 : एलटीटी-रक्सौल एक्स. : इटारसी-भोपाल-बीना-कटनी

22191 : इंदौर-जबलपुर ओवरनाईट एक्स. : भोपाल-बीना-कटनी मुड़वारा

22192 : जबलपुर-इंदौर ओवरनाईट एक्स. : कटनी मुड़वारा-बीना-भोपाल

12853 : दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्स. : कटनी मुड़वारा-बीना-भोपाल

12854 : भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्स. : भोपाल-बीना-कटनी मुड़वारा

trains will remain partially canceled : ये ट्रेनें रहेंगी आंशिक निरस्त...

बिलासपुर-भोपाल एक्सपे्रस (18236) 16 फरवरी को और भोपाल-बिलासपुर एक्सपे्रस (18235) 16 व 17 फरवरी को कटनी मुड़वारा स्टेशन पर निरस्त हो जाएगी। भोपाल नहीं आएगी।

Trains will stop at all stations. : सभी स्टेशनों पर रुकेंगी ये ट्रेनें...

पटना-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (13201/13202), बिलासपुर-भोपाल नर्मदा एक्सप्रेस (18233/18234), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर काशी एक्सप्रेस ( 15017/15018) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-दरभंगा पवन एक्सप्रेस (11062/11061) 16 व 17 फरवरी को जबलपुर -इटारसी के बीच सभी स्टेशनों पर रुकेंगी।