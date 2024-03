एक अप्रेल से बढ़ेगा टोल टैक्स, कई गुना वृद्धि से कार-बस-ट्रक वालों को बड़ा झटका

एक अप्रेल से बढ़ेगा टोल टैक्स, कई गुना वृद्धि से कार-बस-ट्रक वालों को बड़ा झटका

भोपालPublished: Mar 30, 2024 04:37:06 pm Submitted by: deepak deewan

Toll tax for car bus truck will increase from April 1 in MP कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाइवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। टोल टैक्स की नई दरें एक अप्रेल से लागू होंगी।

टोल टैक्स में करीब 7.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

मध्यप्रदेश में रोड पर चलना अब और महंगा पड़ेगा। प्रदेश के कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाइवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। टोल टैक्स की नई दरें एक अप्रेल से लागू होंगी। सरकार ने टैक्स में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। टोल टैक्स में करीब 7.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

अप्रेल से रोड पर सफर करना महंगा प्रदेश में अप्रेल से रोड पर सफर करना महंगा पड़ेगा। प्रदेश के चार नेशनल हाईवे और छह स्टेट हाईवे के लिए अगले माह से टोल टैक्स महंगा Toll Tax Increase कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानि एनएचएआई और एमपीआरडी सी द्वारा ये वृद्धि की गई है जोकि 1 अप्रैल से लागू होगी। जहां टोल रेट Toll tax बढ़़ाए गए हैं वहां उनकी दरें जारी कर दी गईं हैं। लिस्ट में इंदौर देवास बायपास पर कार चालकों को 65 रुपए टोल तय किया है वहीं बस—ट्रक के लिए 220 रुपए टोल है। इंदौर से अहमदाबाद indore ahamdabad route , इंदौर से देवास और देवास से ब्यावरा का सफर महंगा हो जाएगा। हालांकि कुछ रूट्स पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंदौर-देवास रूट indore Toll Tax Increase पर एबी रोड पर मांगलिया टोल से निकलनेवालों को राहत रहेगी। यहां कार के टोल रेट में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है लेकिन बस और ट्रक के लिए टोल बढ़ाकर 65 रुपए कर दिया गया है। इंदौर अहमदाबाद रूट पर मेहतवाड़ा टोल पर कार के लिए अब 160 टोल देना होगा। ट्रक और बस के लिए 505 रुपए टोल कर दिया गया है। दत्तीगांव टोल पर कार के लिए 140 रुपए और ट्रक या बस के लिए 445 रुपए टोल लगेगा। देवास होते हुए ब्यावरा रूट पर छपरा और रोजवास टोल पर कार के कुल 235 रुपए टोल देना होगा। एनएचएआई द्वारा कुछ रोड पर टोल टैक्स बढ़़ाया गया है पर अधिकांश पुरानी रोड पर पुरानी दरें ही लागू हैं। जानकारी के अनुसार एमपी के 10 नेशनल हाईवे और स्टेट हाइवे पर एक अप्रैल से टोल राशि महंगी की गई है। यहां टोल में करीब 7.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जहां टोल बढ़़ा है उनमें प्रदेश के चार नेशनल हाइवे शामिल हैं। इधर एमपी की 92 रोडों पर टोल टैक्स नहीं बढे़गा।