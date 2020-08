ये हैं देश के टॉप इंवेस्टीगेशन ऑफिसर, एक्सीलेंस इन इंवेस्टीगेशन अवॉर्ड से सम्मानित

भोपाल. साल 2020 के लिए यूनियन होम मिनिस्टर्स मैडल फॉर एक्सीलेंस इन इंवेस्टीगेशन मेडल की घोषणा की जा चुकी है। इस सूची में मध्यप्रदेश के 10 पुलिस अधिकारियों को जगह मिली है। इन सभी को सभी को उत्कृष्ट इंवेस्टीगेशन के लिए इस साल सम्मानित किया गया है.

ये हैं टॉप एक्सीलेंस इंवेस्टीगेशन अधिकारी2020 के 'यूनियन होम मिनिस्टर्स मैडल फॉर एक्सीलेंस इन इंवेस्टीगेशन' अवॉर्ड दिया गया है. मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, एसडीओपी पुन्नूसिंह परस्ते, निरीक्षक सुनील शर्मा, संजीव कुमार चौकसे, प्रवीण कुमार कुमरे, गोपाल घासले, अरविंद सिंह तोमर, उपनिरीक्षक केवल सिंह परते, प्रीति पाटिल और दीप्ति मिश्रा को शामिल किया गया है. इन सभी को उत्कृष्ट विवेचना के लिए यह मेडल प्रदान किया गया है. सभी अफसरों को मेडल से सम्मानित किया गया है. लेकिन औपचारिक रूप से आने वाले दिनों में एक कार्यक्रम में सभी को बुलाकर मेडल दिए जाएंगे.

"Union Home Minister’s Medal for Excellence in Investigation” 2020 awarded to 121 Police personnel - 15 are from CBI, 10 each from MP and Maharashtra Police, 8 from UP Police, 7 each from Kerala and West Bengal Police, and the remaining from the other States/UTs: Home Ministry pic.twitter.com/k0E9dbhKvQ