लॉकडाउन: अगले 10 दिन तक सबकुछ बंद, बस खुली रहेंगी ये चीजें

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, आज प्रदेश में 747 मामले सामने आए हैं. इसके साथ राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,842 पहुंच चुका है।

कोरोना वायरस को देखते हुए राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन 10 दिन का लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। यह लॉकडाउन शुक्रवार से लागू होगा जो 2 अगस्त तक रहेगा। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे से सख्त लॉकडाउन के आदेश प्रशासन ने जारी किए हैं। गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी है। उन्‍होंने बताया कि रात आठ बजे से लॉक डाउन लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी है।

Lockdown to be imposed in Bhopal for 10 days from 8 pm on July 24: Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra. (File pic) #COVID19 pic.twitter.com/BXREJRFj2i