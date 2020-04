स्वास्थ्य विभाग को 'कोरोना', 94 लोग संक्रमित, 2 IAS ने बांटे?

भोपाल. मध्य प्रदेश में हर दिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आर्थिक राजधानी इंदौर के बाद राजधानी भोपाल की हालत सबसे अधिक खराब है। यहां पर अब तक 196 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 94 लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं।

इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग को अस्वस्थ करने वाले कौन हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग को कोरोना संकट में डालने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की रिपोर्ट राजधानी भोपाल में तब पॉजिटिव आ रही थी, जब यहां कोरोना का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं था। इसके लिए दो स्वस्थ्य विभाग के दो अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल और हेल्थ कॉर्पोरेशन के एमडी जे विजय कुमार हैं। दोनों कोरोना से संक्रमित थे, इसके बावजूद विभागीय बैठकों में भाग लेते रहे। पल्लवी जैन गोविल तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी अपने घर से हेल्थ बुलेटिन जारी करती रहीं। दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। यही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ भी बैठकों में भी पल्लवी शामिल होती रहीं।

More than 90 officials from the Health Department and 20 from Police Department have tested positive for #COVID19 in Bhopal till date: Tarun Pithode, Bhopal Collector. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ZlvyJ1XQ7s

94 अफसर और कर्मचारी संक्रमित



हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के 94 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी संक्रमित हैं। इसमें 4 आईएएस रैंक के अधिकारी भी हैं। साथ ही कुछ एडिशनल डायरेक्टर रैंक के लोग भी हैं। भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के 90 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इसके साथ ही भोपाल में 20 पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हैं।

I have given orders to investigate how does it spread among so many health officials. Necessary action will be taken after investigation completes: Shivraj Singh Chouhan, Madhya Pradesh CM on over 90 officials from Health Department tested positive for #COVID19 in Bhopal pic.twitter.com/UfOZgtR5l6