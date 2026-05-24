ट्विशा का हुआ था मर्डर…! गले में मिले ‘2 निशान’ उगलेंगे मौत का राज, शव मांग रहा इंसाफ

ट्विशा शर्मा ने सुसाइड के लिए छत जैसी खुली जगह को चुना, जिसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही बंद था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह घटना हुई, तब घर में परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। ऐसे में खुली छत पर कोई भी उसे ऐसा करते देख सकता था या रोक सकता था. हालांकि, ट्विशा के ससुराल वाले दावा कर रहे हैं कि वो नशे की हालत में थी। उसने वहीं फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली।