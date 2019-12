दो मॉडल्स के साथ भोपाल में भीड़ करती रही छेड़छाड़ और मारपीट, लोग बनाते रहे वीडियो

भोपाल/ हैदराबाद की घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर मध्यप्रदेश में बड़े-बड़े दावे किए गए थे। लेकिन मंगलवार की रात भोपाल की सड़कों पर कुछ लफंगों ने पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही मुंबई की दो मॉडल्स के साथ भीड़ ने सरेआम छेड़छाड़ की। साथ ही उनकी पिटाई भी की। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तो पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र की है। बर्थडे पार्टी से लौटकर दोनों मॉडल्स नादरा बस स्टैंड के पास एक रेस्टोरेंट में गईं। इस बीच कुछ लड़कों ने दोनों पर अश्लील कमेंट कर दिया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कुछ और लफंगे वहां जमा हो गए। उसके बाद लड़की के साथ मौजूद लड़कों ने इसका विरोध शुरू किया।

विरोध करने पर लड़कों के साथ मारपीट

वहीं, भीड़ में मौजूद लोग दोनों मॉडल्स के साथ जो लड़के के थे, उनकी पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों की पिटाई होता देख मॉडल्स ने विरोध शुरू किया तो भीड़ उन्हें ही पीटने लगी। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ में मौजूद लोग कैसे दोनों मॉडल्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। यहीं नहीं उनके साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। साथ ही उनकी पिटाई भी।

लोग बनाते रहे वीडियो

लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही थी लेकिन वहां मौजूद अन्य लोग मूकदर्शक बनकर खड़े थे। किसी ने दोनों मॉडल्स को बचाने की कोशिश नहीं की। बल्कि कुछ लोग इस घटना का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के आधार पर पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन घटना यह बताने के लिए काफी है कि भोपाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों मॉडल्स भी नशे में थीं।

Bhopal: Police has registered FIR under sections 354, 294 and 323 of the Indian Penal Code against unidentified men for allegedly molesting and assaulting two women in Hanumanganj police station limits. #MadhyaPradesh