अब आधार कार्ड में बार-बार अपडेशन कराना होगा मुश्किल, UIDAI ने बदले कई नियम

भोपाल। सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। आप चाहें तो घर बैठे-बैठे आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आधार कार्ड अपडेट ( Aadhar card Update ) की सुविधा भी मुफ्त है। आप आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन केवल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं लेकिन अब आधार कार्ड के लेकर UIDAI ने कुछ नियमों को बदल दिया है।

अब नये नियम के मुताबिक आधार कार्ड में अब आप जन्मतिथि, नाम, जेंडर बार-बार नहीं बदलवा सकेंगे। अब कार्ड में नाम दो बार, जन्मतिथि और जेंडर में एक ही बार अपडेशन हो पायेगा। वहीं पता, फोन नंबर और ई-मेल आईडी में कई बार बदलाव कराया जा सकेगा। इसके लिए 50 रु. फीस देनी होगी।

डालनी होगी रिक्वेस्ट

अब कोई भी अपने आदार कार्ड में यदि नाम, जन्मदिन और जेंडर में इससे ज्यादा दफा बदलाव करना चाहता है तो इसके लिए उसे नजदीकी UIDAI ऑफिस जाना होगा। यहां पर यूजर को पहले UIDAI ऑफिस को मेल ([email protected]) करना होगा या खुद जाकर रिक्वेस्ट डालनी होगी। आवेदक को रिक्वेस्ट में बताना होगा कि किन हालात और मजबूरी में उसे बदलाव की जरूरत है। बाद में यह फैसला लोकल UIDAI ऑफिस के अधिकारियों को करना है। इसके लिए जांच पड़ताल भी की जा सकती है।

आधार कार्ड के खो जाने पर..

आधार कार्ड सेंटर के एक अधिकारी ने बताया है कि नये नियम के मुताबिक अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है तो व्यक्ति को सिर्फ आधार सेवा केंद्र में आधार नंबर लेकर आना होगा। एडवांस सर्च के ऑप्शन में डेमोग्राफी डिटेल भरने के बाद आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जिसके लिए सिर्फ 30 रुपए फीस ली जायेगी। अभी तक आधार कार्ड खोने पर नया आधार बनवाना पड़ता था।