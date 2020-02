बजट में किसानों पर मेहरबान सरकार, प्लेन से जाएगा अब उनका सामान, जानें क्या है वो 16 एक्शन प्वाइंट

भोपाल/ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार के इस बजट में किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सोलह सूत्रीय एक प्लान तैयार किया है। जिसे देखकर यहीं लगता है कि मोदी सरकार इस बार किसानों पर मेहरबान है। किसानों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सरकार कृषि उड़ान योजना शुरू करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही किसानों को लेकर सरकार की सोच को संसद में रखी। कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों, सिंचाई और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए 2.83 लाख करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। जिसके जरिए सरकार अपने 16 एक्शन प्वाइंट का अमली जामा पहुंचाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है, किसानों की सहायता के लिए 16 एक्शन प्वाइंट का ऐलान किया है।

Krishi UDAN for improving the value realization in North East and tribal districts: FM @nsitharaman



