आशाओं को दिशा देगा निर्मला सीतारमण का बजट, न्यू इंडिया के निर्माण को मिलेगी गति: शिवराज सिंह चौहान

भोपाल. केन्द्रीय वित्त मंत्री ( ministry of finance ) निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट ( budget ) पेश करेंगी। सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वहीं, मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chouhan ) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह बजट न्यू इंडिया के निर्माण को गति देगा।



प्रदेश को मिल सकते हैं कई तोहफे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में प्रदेश को कई सौगातें दे सकती हैं। भाजपा के कई सांसदों ने उम्मीद जगाई है कि इस बार के बजट में प्रदेश को बड़ी सौगातें मिलेंगी।

आशाओं को दिशा देगा बजट

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा- पीएम मोदी ( pm modi ) के नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना पहला बजट पेश करेंगी, उनको मेरी शुभकामनाएं! यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों की आशाओं को दिशा देगा। मुझे विश्वास है कि यह बजट न्यू इंडिया के निर्माण की ओर बढ़ते कदम को और गति देगा।



निर्मला सीतारमण ने तीड़ी परंपरा

निर्मला सीतारमण ने इससे पहले सीतारमण परंपरा तोड़ते हुए ब्रीफकेस की जगह एक फोल्डर में बजट लेकर निकलीं। अब तक वित्त मंत्री एक ब्रीफकेस में ही बजट लेकर संसद पहुंचते थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने फोल्डर में बजट ले जाने पर कहा कि यह भारतीय परंपरा है। यह पश्चिमी मानसिकता की गुलामी से बाहर आने का प्रतीक है। इसे आप बजट नहीं बल्कि बही खाता कह सकते हैं। इस बार बजट को बही खाता नाम दिया गया है।

FM Nirmala Sitharaman: The recent election was charged with brimming home and desire for a bright and stable 'New India'. Voter turnout was highest; every section came to stamp their approval for performing Government #UnionBudget2019 pic.twitter.com/kjz5nLsnDL