नई गाइडलाइन: मंदिरों में नहीं बांटेगा प्रसाद, मूर्ति भी नहीं छू सकते, रेस्टोरेंट में ये नियम होंगे जरूरी

भोपाल. अनलॉक फेज 1 में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। इसको लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइड लाइन जारी की गई है। इस गाइड लाइन के अनुसार, भक्तों को मंदिर जाने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें कई नियमों का पालन करना होगा। गाइड लाइन में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में मूर्ति को छूना मना होगा। परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। प्रवेश द्वार पर ही सबके शरीर का तापमान चेक किया जाएगा।

Union Ministry of Health and Family Welfare has issued Standard Operating Procedure to contain the spread of #COVID19 in religious places/places of worship. #Unlock1 pic.twitter.com/VbhEocAVRT