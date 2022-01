- वन विहार में टॉय ट्रेन से कर सकेंगे वन्य प्राणियों के दीदार

भोपाल. वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में अब पर्यटक टॉय ट्रेन से भी वन्य प्राणियों के दीदार कर सकेंगे। पर्यटक 26 जनवरी से टॉय ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। ट्रेन सुविधा का उद्घाटन शनिवार को मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी असीम श्रीवास्तव एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन की मौजूदगी में किया गया। बैटरी चलित इस ट्रेन में 50 रुपए प्रति व्यक्ति किराया देकर बैठ सकेंगे।

वन विहार डायरेक्टर एच सी गुप्ता ने बताया कि, वन विहार में पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के प्रयोग में एक कड़ी और जुड़ गई है, यहां अभी तक यह सुविधा नहीं थी। वन विहार में वन्य प्राणियों के दीदार टॉय ट्रेन से कर सकेंगे। टॉय ट्रेन प्रवेश द्वार क्रमांक एक से दो और दो से एक के बीच चलेगी। इसमें 12 सीटें हैं। एक बार में 50 मिनट तक भ्रमण कराया जाएगा। यह सुविधा सुबह सात से 12 बजे तक एवं दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चालू रहेगी। पर्यटक मुख्य प्रवेश द्वार पर संपर्क कर इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

