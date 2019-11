देखें, प्रज्ञा ने गोडसे को कहा देशभक्त तो संसद में भड़के यह सांसद, कांग्रेस भी भड़की

भोपाल/ साध्वी प्रज्ञा के बयान पर एक बार फिर से संसद में बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने सांसद ने अब संसद में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया है। साध्वी ने बिना नाम लिए जैसे ही संसद में गोडसे के लिए देशभक्त शब्द का प्रयोग की वैसे ही संसद में बवाल शुरू हो गया है। ए राजा के पीछे बैठे एक सांसद तो भड़क उठे। वहीं, कांग्रेस भी बीजेपी पर भड़क गई है।

दरअसल, लोकसभा में एसीपीजी संसोधन बिल पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान डीएमके सांसद ए राजा गोडसे के एक बयान का हवाला दे रहे थे कि उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा तो साध्वी प्रज्ञा ने उन्हें टोक दिया। साध्वी बोल पड़ी की आप एक देशभक्त का उदाहरण नहीं दे सकते।

भड़क गए सांसद

साध्वी ने जैसे ही डीएमके के सांसद के बयान के बीच में हस्तक्षेप किया। वैसे डीएमके सांसद के पीछे बैठे एक सांसद भड़क उठे। उन्होंने तुरंत हंगामा करना शुरू कर दिया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को हस्तक्षेप करना पड़ा। बात में रिकॉर्ड से उस बात को हटा दिया गया है।

Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi on reports of BJP MP Pragya Singh Thakur referring to Nathuram Godse as 'deshbhakt' in Lok Sabha: She did not take the name of Godse or anyone else. There is nothing on record like that. It is not right to simply spread news like that. https://t.co/76RBC7ufqf