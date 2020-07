वायरल वीडियो: लगभग 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं 'शिवतांडव' का ये वीडियो, जानिए कौन है ये शख्स

View this post on Instagram

Hearing this devotee’s powerful and passionate singing in one of the ancient temples somewhere in India gave me goosebumps. Amazingly sung. इसे कहते हैं भक्ति में तल्लीन। Thank you dear #RoopDarakBhartiya for the video. 🙏🙏😍 #JaiBholenath #HarHarMahadev #JaiMahakaal #OmNamahShivay