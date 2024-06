पंचर जोड़कर घर चलानेवाले बने ‘मोदी के मंत्री’, आज भी खुद रिपेयरिंग करते हैं डॉ. वीरेंद्र कुमार

सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक के पिता की सागर में पंचर बनाने की दुकान थी। वे भी 5वीं क्लास से ही यह काम करने लगे। डॉ. वीरेंद्र खटीक ने पूरे एक दशक तक पंचर बनाकर और साइकिल रिपेयरिंग कर अपना घर चलाया। सागर के गौर मूर्ति के पास वे साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे।

वीरेंद्र कुमार 11वीं लोकसभा में चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने थे। वे तब सागर लोकसभा सीट से जीते थे। इसके बाद 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा में भी सागर से ही सांसद बने। परिसीमन होने के बाद वे टीकमगढ़ सीट teekamgarh से चुनाव मैदान में उतरने लगे। 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा में टीकमगढ़ से सांसद रहे हैं। पिछली बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री (Union Cabinet Minister for Social Justice and Empowerment of India) थे।

केंद्र में मंत्री होने के बाद भी उनकी सादगी बनी रही। वे आज भी खुद ही साइकिल की रिपेयरिंग कर लेते हैं। साइकिल की दुकान पर जाकर युवाओं को पंचर बनाना सिखाने लगते हैं।