विद्युत पोल नहीं होने से वार्डवासियों को लग रहा अस्थाई का करंट

शहर के अलग-अलग वार्डों से विद्युत पोल लगाए जाने के लिए नगरपालिका के पास प्रतिदिन डिमांड आ रही है। स्थिति यह है कि पोल के लिए 600 से अधिक आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन पोल लगाए जाने में खर्च होने वाले भारी भरकम बजट को देखते हुए नगरपालिका की सांस फूलने लगी है।

645 applications pending for installation of electric pole in wards