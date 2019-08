29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मंदसौर में पानी में फंसी बस, बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ा

भोपाल. मध्यप्रदेश में क बार फिर से मानसून ( Monsoon ) सक्रिय हो गया है। बुधवार से प्रदेश में बारिश का एक दौर शुरू है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। भोपाल में बुधवार रात 8:30 बजे तक 1.4 सेमी बारिश दर्ज की गई। पचमढ़ी में करीब 4 इंच बारिश हो गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश का अल्रट जारी किया है। दूसरी तरफ, रायसेन जिले के बेगमगंज स्थित एक नदी के तेज बहाव में बुधवार को एक महिला बह गयी, जिसका अब तक पता नहीं चल सका, उसकी खोजबीन जारी है।

29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मध्यप्रदेश में शिवपुरी, दतिया, श्योपुरकलां, सागर, दमोह, छतरपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, नीमच,खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिले शामिल में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बैतूल, रायसेन, सीहोर, सागर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, मंदसौर और विदिशा में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है।

Mandsaur: A bus got stuck in a waterlogged underpass today following heavy & incessant rainfall; passengers were rescued by locals. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/DBTnsSj2V0