मार्च में मौसम का रौद्र रूप, कल का दिन बेहद भारी 40 जिलों में तेज बारिश/ओले का Alert जारी

कल का दिन बेहद भारी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे के लिए मौसम की जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक प्रदेश के 40 जिलों में बारिश/ओले के साथ बिजली गिरने व आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है।

YELLOW ALERT : भोपाल और इंदौर संभागों के जिलों के साथ ही हरदा, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिलों में गरज चमक/वज्रपात के साथ झंझावात एवं हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चलने की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ORANGE ALERT : नर्मदापुरम, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में बारिश के साथ ही गरज चमक/वज्रपात के साथ झंझावात एवं झोकेदार हवाएं (40-50किमी/घंटा) चलने की संभावना है।

बारिश ओले का ORANGE ALERT: ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों के साथ ही बैतूल, उज्जैन, देवास, शाजापुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, दमोह और सागर जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है।

weather tomorrow, weather today, weather in bhopal 10 days, weather 10 days, weather in bhopal tomorrow, weather in bhopal next 15 days, weather in bhopal today, 7 days weather in bhopal