Weather Alert: 48 घंटे में अति भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश ( madhya pradesh ) में पिछले कुछ दिनों से मानसून ( monsoon ) मजबूत है। लगभग सभी जिलों में बारिश ( rain ) का दौर चल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ( flood ) जैसे हालात है, इस बीच मौसम विभाग ( IMD ) ने आने वाले 48 घंटों के दौरान 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी ( heavy rainfal alert ) जारी की है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इनमें से कुछ जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है।

भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और कहीं-कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, छतरपुर, सागर, सिवनी, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, देवास जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है।

IMD, Bhopal: In the next 48 hours, heavy rainfall to occur at few places in Guna, Shivpuri, Ashoknagar, Tikamgarh, Panna, Satna, Rewa, Chhatarpur, Sagar, Seoni, Balaghat, Anuppur, Dindori, Khandwa, Khargone, Barwani, Burhanpur, Harda and Dewas