यह कैसी जेब्रा क्रासिंग, बीच में रास्ता बंद

शहर में कायाकल्प अभियान के तहत बनी डामरीकृत सड़कों पर रेडियम मार्कर और जेब्रा क्रासिंग बनाई गई हैं, लेेकिन इसमें तकनीकी रूप से बड़ी खामी सामने आई है। जेब्रा क्रासिंग को सड़क पर ऐसी जगह बना दिया गया है, जिससे उसका औचित्य ही समझ से परे है।

This is how zebra crossings were made on the roads