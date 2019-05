मोबाइल पर एक क्लिक में जानें कहां है आपका मतदान केंद्र

भोपाल। लोकसभा चुनाव के सात चरणों में से अधिकांश चरण हो चुके हैं। ऐसे में 12 मई यानि रविवार को भी 6वें चरण का मतदान होना है। ये मतदान मध्यप्रदेश की 8 सीटों पर भी होने हैं।

लेकिन इस बार चुनावों से पहले भोपाल सहित कई जिलों में लोगों के घरों में अब तक मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है। ऐसे में मतदान को लेकर कई लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है।

दरअसल उन्हें अपने मतदान केंद्र को लेकर संशय है। वहीं कुछ जगहों पर जहां लोग बाहर से स्थानांतरण होकर आए हैं या नया वोटर कार्ड बनवाया है, उन्हें भी पर्ची नहीं मिलने से अपने मतदान केंद्र की जानकारी लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा मतदान केंद्र यहां करें क्लिक : MY polling center both

इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज हम आपको आपके मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसकी मदद से कोई भी वोटर कार्ड धारक अपने मतदान केंद्र का आसानी से पता कर सकता है।

वैसे तो आज कल हर किसी के पास मोबाइल है, ऐसे में जहां आप मोबाइल से ही अपने मतदान केंद्र के बारे में पता कर सकते हैं, वहीं यदि आप मोबाइल का नेट कम यूज करते हैं तो भी आप इसे अपने डेस्कटॉप या लेपटॉप की मदद से देख सकते हैं।

अपना मतदान केेंद्र जानने के लिए यहां क्लिक करें: MY VOTE





इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलेगी आपको उसमें दो स्थितियां दिखेंगी। जिनमें पहली विवरण द्वारा खोज/Search by Details होगी।

जबकि दूसरी पहचान-पत्र क्र. द्वारा खोज/Search by EPIC No. होगी।

ऐसे में यदि आपके पास आपका वोटर आईडी है तो आप दूसरे वाले पर यानि पहचान-पत्र क्र. द्वारा खोज/Search by EPIC No. पर क्लिक कर वहां इस प्रकार जानकारी भरें...



1. मतदाता पहचान-पत्र क्र./EPIC No. - वोटर कार्ड में ही ये नंबर लिखा होता है।



2. राज्य/State - आप जिस भी राज्य से हैं उसे यहां सिलेक्ट कर लें।



3. कोड / Code - जो भी कोड सामने लिखा आ रहा है उसे खाली स्थान पर जहां captcha Text लिखा है वहां लिख दें।

इसके बाद खोजें/Search पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके मतदान स्थान को लेकर पूरी जानकारी सामने होगी।

ये भी रहेगी व्यवस्था...

लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए घर-घर जाकर वितरित की जानेवाली फोटो मतदाता पर्ची इस बार न के बराबर बांटी गई है। लोगों को परेशानी न हो इसको लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता पर्ची के लिए सभी बूथों पर बीएलओ को बैठाने की व्यवस्था की है।

इसके तहत मतदान केंद्र पर ही पहले पहुंचकर इस पर्ची को प्राप्त करने के बाद वोट डाल सकेंगे। भोपल जिले के 2253 बूथों पर सुबह 5 बजे से बीएलओ मौजूद रहेंगे। रविवार को भोपाल सांसद के लिए 21 लाखा 44 हजार 088 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि मतदान के लिए पहचान के एक मात्र दस्तावेज के रूप में केवल फोटो मतदाता पर्चियां मान्य नहीं होंगी।

वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता सूची में देख सकते हैं अपना नाम...

मतदाता सूची में नाम है या नहीं इसकी जानकारी वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फोन में एप डाउनलोड करके के बाद अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, जेंडर, राज्य, जिला और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरने के बाद सबमिट करते ही जानकारी फोन की स्क्रीन पर आ जाएगी। वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर भी नाम देखा जा सकता है।