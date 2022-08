Mirchi Baba: हमेशा विवादों में रहते हैं मिर्ची बाबा, जानिए क्या है इनका असली नाम

केंद्रीय मंत्री (union minister) पर उठाई थी उंगली

मिर्ची बाबा इससे पहले भी सुर्खियों में रहे। एक बार मिर्ची बाबा ने स्मृति ईरानी (Minister of Women and Child Development of India) पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि याद कीजिए जब रसोई गैस 400 रुपए की थी, तब यही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर (gas cylinder price) लेकर सड़क पर डांस करती नजर आई थी। लेकिन, अब रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है तो स्मृति ईरानी कहां चले गई? बाबा ने स्मृति (smriti irani) की बेटी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी गोवा में बीयर-बार चलाती है और गौ-मांस बेचने का भी लाइसेंस ले रखा है। धिक्कारता हूं, मैं तुम्हें एक भारत का संन्यासी होने के नाते।