ध्यान दें: 'Work from Home' करने वालों के लिए WHO ने कही ये बात.....

भोपाल। कोरोना वायरस की वजह से पूरी तरह से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन मतलब, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी कुछ बंद। बीते एक महीने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बस, मेट्रो, रेलवे सभी सेवाएं बंद हैं। ऐसे समय में अधिकतर लोग अपने घर से काम कर रहे हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं वर्क फ्रॉम होम करते समय सेहत के प्रति बरती आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए भविष्य में एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। वर्क फ्रॉम होम आसान नहीं होता है। इससे सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ने का खतरा अधिक रहता है। इसीलिए विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (who) ने उन लोगों के लिए कुछ जरूरी टिप्‍स दिए हैं जो इस समय work form home कर रहे हैं। जानिए क्या हैं वे टिप्स.....

Here are some ideas to stay healthy:

🏃Be active

🥝Eat healthy

🚭Don’t smoke

🧘‍♀️Meditate

📚Read books



