MP Election: कौन बनेगा मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री, एक बार फिर शिवराज या फिर ये मारेंगे दांव

भोपालPublished: Dec 05, 2023 08:45:01 am Submitted by: shailendra tiwari

Who Will Be CM of MP: मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, अब सवाल यह है कि इतने बड़े बहुमत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? शिवराज सिंह चौहान को स्वाभाविक तौर पर आगे माना जा रहा है, लेकिन कई और भी छुपे दावेदार हैं जो रेस में आगे निकल सकते हैं।

मध्यप्रदेश में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर किसी और को यह जिम्मेदारी मिलेगी? चुनाव में जीतकर आए बड़े दिग्गज नेताओं का क्या होगा? क्या मध्यप्रदेश में रुकेंगे या फिर इस्तीफा देकर वापस केंद्र की राजनीति में लौट जाएंगे? अगर मध्यप्रदेश में रुकेंगे तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी? कई तरह के सवाल इस समय मध्यप्रदेश की राजनीति में शुरू हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आधा दर्जन नेता हैं जो अचानक से चौंका सकते हैं।