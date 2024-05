कौन जीतेगा IPL 2024 का फाइनल? सट्टा बाजार ने कर दी ये बड़ी भविष्यवाणी

कौन जीतेगा IPL 2024 का फाइनल? (Who will win the final of IPL 2024)

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन बनेगा IPL 2024 का चैंपियन। प्लेऑफ में पहुंची चारों टीमें मजबूत नजर आ रही हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपना-अपना गणित बैठाने में लगे हैं कि कौन सी टीम आईपीएल 2024 का फाइनल जीतेगी। इधर, सट्टा बाजार भी गर्म है। तो आइए जानते हैं, सट्टा बाजार किसको आईपीएल 2024 का फाइनल जीताने जा रहा है।

किस टीम को IPL 2024 फाइनल जिताएगा एमपी का सट्टा बाजार? (Which team will win the IPL 2024 final in the betting market of MP)

मध्यप्रदेश का सट्टा बाजार के मुताबिक, इस बार आईपीएल 2024 का खिताब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) है। वहीं राजस्थान रॉयल्स को इस खिताब के लिए सेकेंड फेवरेट माना जा रहा है। इसकी वजह इनका सट्टा बाजार में भाव कम होना है। सट्टा बाजार में ऐसा कहा जाता है कि जिस टीम का सबसे कम भाव हो, उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।



Phalodi Satta Bazar ने बताया कौन जीतेगा आईपीएल 2024 का फाइनल (Phalodi Satta Bazar told who will win the final of IPL 2024)

आईपीएल 2024 के लिए आईपीएल 2024 के लिए फलोदी सट्टा बाजार ने साफ कर दिया है कि आरसीबी इस साल भी आईपीएल का फाइनल जीतने नहीं जा रही है। फलौदी बाजार के अनुसार इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स या सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2024 का फाइनल जीत सकती है, क्योंकि सबसे कम भाव बाजार इन्हीं दोनों टीम का चल रहा है। फलौदी बाजार में सनराइजर्स हैदराबाद का भाव 1 रुपए 70 पैसे चल रहा है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का भाव एक 1 रूपए 75 पैसे चल रहा है। हालांकि, अगर इन दोनों टीमों के बीच फाइनल हुआ तो इनका भाव घट या बढ़ सकता है। बता दें कि, अभी फलौदी बाजार ने कंफर्म नहीं किया है कि कौन सी टीम आईपीएल 2024 का फाइनल जीतेगी।

नोट : यह खबर सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए दी जा रही है। Patrika.com कभी भी सट्टा बाजार को प्रोत्साहित नहीं करता है।