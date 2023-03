डायलिसिस की एक मशीन खराब चार के भरोसे चल रहा काम

जिला अस्पताल में संचालित डायलिसिस यूनिट में प्रतिदिन आठ से दस मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि निजी अस्पतालों में डायलिसिस के एक दिन का खर्चा प्रति मरीज 2000 से ऊपर आता हैं इसलिए सरकारी अस्पताल में डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है।

Every day eight to ten patients come to the district hospital for dialysis.