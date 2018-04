भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है और इसका श्रेय हमारी तीनों सेवाओं के अफसरों को जाता है। चौहान ने कहा कि जरूरी नहीं कि हमें सफलता हर बार ही प्राप्त हो, कभी असफल भी होना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उस असफलता से हताश होकर रह जाएं, हमारा प्रयास ही बड़ा महत्व रखता है। सीएम ने कहा कि कोशिश करके सफलता हासिल करेंगे यहीं हमारी सोच होना चाहिए।

यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सुबह भोपाल के प्रशासन अकादमी में कही। वे सिविल सर्विस डे के सेलिब्रेशन में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राजधानी के प्रशासन अकादमी में आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में आईपीएस, आईएएस और आईएफएस पहुंचे थे। इस मौके पर विभिन्न विषयों पर प्रेजेंटेशन दिया गया और मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ संवाद किया।

अफसरों की लड़ाई भारत-पाक जैसी

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अफसरों की लड़ाई भारत-पाकिस्तान जैसी लगती है। इसलिए अफसरों को ईगो में नहीं रहना चाहिए। जन हित के कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

सीएम के बयान पर क्या बोल गए चीफ सेक्रेटरी

इधर, मुख्यमंत्री के बयान कि अफसरों की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के जैसी लगती है। इस पर जब मीडिया ने मुख्य सचिव बसंत कुमार सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि सीएम का बयान इन हाउस दिया गया है। क्या आपको लगता है कि अफसरों की लड़ाई भारत-पाकिस्तान जैसी हो सकती है। सिंह ने कहा कि मैं अभी अभी डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला के साथ कार में जा रहा हूं। क्या भारत-पाकिस्तान एक साथ जा सकते हैं।

और क्या बोले मुख्यमंत्री

-आप परिणाम देने वाले अधिकारी हैं, इसलिए पसंद और नापसन्द के आधार पर व्यक्ति को ना चुनें, बल्कि जो उस काम के लिए परफेक्ट हो, उसे अवसर दीजिए।

-बेटी बोझ नहीं वरदान है, यह कहने से तो होगा नहीं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना बनाई और आज यह मध्यप्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय योजनाओं में से एक है।

-हमें जो काम मिला है उसे पूरा करने की तड़प भी होना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है।

-हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं जन कल्याण के काम, विकास के काम को अंजाम दे रहे हैं। सीएम हेल्प लाइन के माध्यम से कई लोगों की समस्याओं का समाधान हमने किया है।

-सीएम ने यह भी कहा कि हम जिस विभाग से आते हैं, उस विभाग के लिए अपना सर्वस्व झोंककर काम करें, क्योंकि जनकल्याण कोई नौकरी नहीं है, यह एक मिशन है। इसे पूरा करने का जज़्बा हर व्यक्ति में होना चाहिए। ऐसे कई कर्मचारी व अफसर हमारे पास हैं।

-कई बार अचानक चुनौतियां सामने आ खड़ी होती है, तब त्वरित निर्णय लेकर काम करना होता है। इसी तरह की पारिस्थिति में हमने भावान्तर भुगतान योजना बनाई थी।

-हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, जहां भी नकारात्मक सोच की दखल हो जाती हैं वहाँ सफलता मिलनी असंभव है।

-मध्यप्रदेश लगभग सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हम लगातार पुरस्कार जीत रहे हैं। प्रदेश पहले जहाँ था, उससे बहुत आगे हम सब ले आए। यह सब आपके प्रयासों का सुफल है।

-नियम व प्रक्रियाएँ कई मामलों में आड़े आती हैं ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संवेदना भी साथ है, तो हर कार्य पूर्ण होना ही होना है, नियम, प्रक्रियाएं व व्यवस्थाएं ऐसी हों, जिससे सभी को लाभ मिले।



-जनहित के लिए हमें संवेदनशील होकर निर्णय करने चाहिए। पॉजिटिव माईंड सेट से नियम-प्रक्रिया बनाने चाहिए, जिससे जरूरतमंद को लाभ मिल सके।

-जनता को शामिल कर यदि हम योजनाएं बनाएं तो सफलता की ज्यादा संभावना रहेगी। सामुदायिक पुलिसिंग इसका अच्छा प्रमाण है।

जनता को साथ लेकर, उन्हें अपने साथ जोड़ते हुए यदि हम योजनाएं बनाएं या अभियान चलाएं तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

-हम किसी भी क्षेत्र में हों अच्छा काम तभी कर सकते हैं जब हम सभी को समानता की दृष्टि से देखें।

