पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पत्नी के साथ हैं शशि थरूर, अब सामने आई वायरल तस्वीर की सच्चाई

भोपाल. वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) में भारत-पाकिस्तान ( India Pakistan matches ) के साथ मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी। वायरल तस्वीर में कांग्रेस नेता शशि थरूर ( Shashi Tharoor picture with PAK cricketers wife )कुछ महिलाओं के साथ दिख रहे हैं। शशि थरूर ( shashi tharoor Viral Picture ) के साथ खड़ी महिलाओं के बारे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये महिलाएं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की पत्नियां हैं।

वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) में भारत-पाकिस्तान के साथ हुए मैच को देखने के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर ( Shashi Tharoor ) भी गए थे। मैच के बाद दोनों टीमों को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे तो कई मीम्स वायरल हो रहे थे। साथ ही शशि थरूर की एक तस्वीर भी वायरल होने लगी। शशि थरूर की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर लोग खूम मजे ले रहे थे। साथ ही उन्हें ट्रोल्स भी कर रहे थे।

There's more to winning a cricket match, than just players hitting a ball... 😜



Here's a convincing reason why we won the match - Shashi Tharoor with Pakistan's cricket wives... ❤️ pic.twitter.com/48kmdNmc58