World Hindi Day: 8 साल बाद भी अधूरा राजभाषा विभाग का सपना, पूर्व सीएम ने किया था ऐलान

World Hindi Day 2024: मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश में राजभाषा विभाग (Department of Official Language) के गठन का सपना आठ साल बाद भी अधूरा है। 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान (Former CM Shivraj Singh Chouhan) ने विश्व हिंदी सम्मेलन इस विभाग के गठन का ऐलान किया था। तब से अब तक एमपी में तीन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर भी विभाग का गठन नहीं किया जा सका।