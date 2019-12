Year Ender 2019- सबसे बड़ा जख्म दे गया यह हादसा, पीएम मोदी भी हो गए थे दुखी, देखें पूरा कवरेज

Year Ender 2019

भोपाल। शुक्रवार 13 सितंबर 2019 की सुबह का वो हादसा शायद ही कोई भूल पाएगा। भोपाल के छोटे तालाब में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाव पलटने से 12 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। हादसे ने पूरे प्रदेश को दहला दिया। इस घटना में भी हर बार की तरह प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। जिम्मेदार लोग एक-दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे। हर बार की तरह इस बार भी जांच के आदेश हुए थे, छोटे कर्मचारियों पर गाज गिर गई। इस हादसे के बाद राजनीति गर्मा गई थी और पूरे मध्यप्रदेश में लोग इस घटना से दुखी थी। हादसे की खबर सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुखी हो गए थे।

patrika.com पर आपको बताने जा रहा है कि ऐसी लापरवाही पहली बार नहीं हुई है। हर साल कहीं न कहीं ऐसी घटना हो जाती है। हर बार प्रशासन की लापरवाही ही सामने आती है। जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन कभी किसी पर कार्यवाही होती हो।

The capsizing of a boat at Khatlapura Ghat in Bhopal is saddening. In this hour of grief, our thoughts are with the families of those who lost their lives: PM @narendramodi