अब आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए मिलेंगे सिर्फ 2 मौके

भोपाल। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) ने आधार अपडेशन के नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं। नए नियम के लागू होने के बाद लोग आधार कार्ड में बार-बार बदलाव नहीं करा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति केवल दो बार ही आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट करा सकेगा।

सुविधा के लिए आधार सेवा केंद्र को एडवांस सर्च की सुविधा दी है। इस व्यवस्था से व्यक्ति को सिर्फ आधार नंबर पर ही नया कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए आधार केंद्र जाकर आधार कार्ड दिखाना होगा और थंब इम्प्रेशन देना होगा। लोगों को बदलाव कराने के लिए एक फीस चुकानी होगी।

लिंक करा लें पैन

अगर आप ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें 30 जून के बाद काफी बढ़ सकती हैं। इस महीने के अंत तक अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा साथ ही आपको जुर्माना भी देना होगा।

आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं-

1- www.incometaxgov.in पर लॉगइन करें।

2- होम पेज पर क्विक लिंक सेक्शन के अंदर लिंक आधार के ऑपशन पर क्लिक करें।

3- लिंक आधार सेक्शन के अंदर 'Know About Your Aadhaar Pan Linking Status' पर जाएं।

4- एक नया विंडो खुल जाएगा, वहां अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी सारी डिटेल्स भरें।

5- एक बार सारी जानकारी लिखने के बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।

6- आपका वर्तमान स्टेटस लिख कर आ जाएगा।