Zomato के मुस्लिम डिलीवरी ब्वॉय से खाना नहीं लेने वाले पंडित अमित शुक्ल ने अब कही है बड़ी बात

भोपाल. जोमैटो ( Zomato ) ने कहा कि खाने का धर्म नहीं होता है। लेकिन मध्यप्रदेश के पंडित अमित शुक्ल ने जो ट्वीट किया है, उस पर घमासान मचा हुआ है। क्या पंडित अमित शुक्ल ( amit shukal ) का ट्वीट समाज में कटुता नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अमित शुक्ल ने जिल दलील के आधार पर जोमैटो का ऑर्डर कैंसिल किया। उस पर जोमैटो ने भी करारा जवाब दिया है। पंडित अमित शुक्ल के ऐतराज पर सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। जोमैटो विवाद ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में है।

मध्यप्रदेश के पंडित अमित शुक्ल ने जोमैटो का ऑर्डर इसलिए कैंसिल कर दिया कि उनके घर पर खाना लेकर पहुंचा युवक मुस्लिम था। जोमैटो का ऑर्डर कैंसिल कर रिफंड के लिए उन्होंने तर्क दिया कि सावन चल रहा है और मैंने वेज खाना ऑर्डर किया था। मैं मुस्लिम युवक से डिलीवरी नहीं लूंगा। कृप्या डिलीवरी ब्वॉय बदल दें। जोमैटो ने इससे इनकार किया तो अमित रिफंड की मांग करने लगे।

इसे भी पढ़ें: Mandsaur: साहब, अकेले कैसे करूं कार्रवाई, कोई अधिकारी मदद नहीं कर रहा और बाहर निकल रो पड़े खाद्य अफसर

अब विवाद बढ़ा है तो सभी लोग सफाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग पंडित अमित शुक्ल को कोस रहे हैं तो कुछ उनके समर्थन में हैं। वहीं जोमैटो के जवाब की भी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। जोमैटो ने अमित शुक्ल को जवाब देते हुए कहा था कि खाने का कोई धर्म नहीं होता है, खाना ही खुद ही एक धर्म है। लेकिन जोमैटो पर कुछ लोग ट्वीट कर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि वो धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है।

इसे भी पढ़ें: BJP: मध्यप्रदेश में शुरू हुआ कैंपेन, हमारी भूल कमल का फूल, भाजपा ने चुप्पी साधी

Pic 1: Zomato's reply when a customer wants to cancel food because it's non-Halal.



Pic 2: Zomato's reply when a customer wants to cancel food because delivery boy is non-Hindu in shravan month.



Why such double standards @ZomatoIN? pic.twitter.com/4OQg9Ynyqi