दाना माझी के बाद अब कुनि का शव कंधे पर लेकर परिवार चल पड़ा

कालाहांडी जिले में एक और मामला दाना माझी की कहानी ( Once Again Dana Manjhi Story Repeated ) की तरह प्रकाश में आया जब जिला अस्पताल से एक महिला का शव उसका परिवार शव वाहन न मिलने से कंधे पर ही शव लेकर पांच किलोमीटर ( Brought Dead body on Shoulders ) तक दूरी नाप चुका था। अस्पताल के अधिकारियों ने शव वाहन ( Deny to Ambulance ) देने से इंकार कर दिया।