जिंदगी के लिए हजारों किलोमीटर के सफर पर साइकिल से निकले थे...

( Odisha News ) भूखे-प्यासे साइकिल पर हजारों किलोमीटर दूर घर का सफर तय करने निकले इन दोनों युवकों को अंदाजा भी नहीं था कि जिंदगी के ( Lock down ) बजाए मौत ( They met with death ) रास्ते में इंतजार देख रही है। हैदराबाद से ओडिशा के ढेंकानाल जिले में साइकिल से लौट रहे दो प्रवासी श्रमिकों की सड़क दुर्घटना में ( Death in accident ) मौत हो गई।