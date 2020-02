हांगकांग से धामरा पोर्ट आए दो जहाजों से कोरोना वायरस की दहशत

( Odisha News ) भद्रक के धामरा पोर्ट पर चीन नियंत्रित हांगकांग के दो मालवाहक जहाजों के ( Fear of Coronoa Virus from two ships ) पहुंचने से कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर दहशत फैल गयी है। गौरतलब है कि इस वायरस से चीन में 21 हजार लोगों की मौत ( 21 Thousand deaths ) हो चुकी है।