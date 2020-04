आंध्र प्रदेश: एक दिन में मिले 67 Coronavirus पॉजिटिव, आंकड़ा पहुंचा 100 पार

(नेल्लोर): आंध्र प्रदेश में बुधवार को तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए। एक दिन में यहां से रिकॉर्ड 67 मामले सामने आए हैं। दोपहर तक बताया गया था कि मंगलवार रात से लेकर बुधवार सुबह 9 बजे तक 12 घंटे में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इस तरह राज्य में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़कर 111 हो गई हैं।

24 new COVID19 positive cases reported in Andhra Pradesh; the total number of positive cases rises to 111: Andhra Pradesh Nodal Officer Dr Arja Srikanth