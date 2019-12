3 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को मौत की सजा

Keonjhar Rape And Murder Case: 13 जनवरी 2017 को क्योंझर जिले के चंपुआ क्षेत्र में दोषी सुनील कुमार ने रेप के बाद तीन साल की बच्ची (Rape And Murder Case) की हत्या (Death Penalty In Rape And Murder Case) कर दी थी...