ओडिशा में Cyclone Amphan से 45 लाख लोग हुए प्रभावित, CM ने किया हवाई सर्वे

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को चक्रवाती अम्फान से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। बाद में क्षति को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। चीफ सेक्रेटरी असित कुमार त्रिपाठी का कहना है कि चक्रवाती तूफान अम्फान ने ओडिशा में जो तबाही का मंजर छोड़ा है उसमें एक अनुमान के अनुसार 89 ब्लॉकों के 1500 गांवों के करीब 45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

Undertook an aerial survey of #CycloneAmphan affected areas in #Odisha. The cyclone has severely damaged houses, standing crops, electrical infrastructure and uprooted trees in many districts. Steps are being taken up on a war footing to restore normalcy. pic.twitter.com/u230DiMNKK