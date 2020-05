Watch Video: समुद्र में हलचल से सहमा ओडिशा, Cyclone Amphan को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां

Cyclone Amphan: राज्यों में चक्रवाती तूफान के असर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात उच्चस्तरीय बैठक शाम को बुलाई है (Alert Cyclone For Amphan In Odisha And Preparation Started To Save Lives)...