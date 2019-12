किन्नरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, टैक्स वसूलने में निभाएंगे भागीदारी

यदि किन्नर आपके दरवाजे ( Transgenders on your's door ) पर दस्तक दें और नाचते-गाते हुए समझाने लगें कि आपका नगर निगम ( Nagar Nigam ) के किस मद में कितना टैक्स बकाया ( Tax Recovery ) है तो चौकना वाजिब है। जी हां ओडि़शा की राजधानी भुवनेश्वर में किन्नर अब टैक्स वसूली कवायद करते नजर आएंगे।

भुवनेश्वर। यदि किन्नर आपके दरवाजे ( Transgenders on your's door ) पर दस्तक दें और नाचते-गाते हुए समझाने लगें कि आपका नगर निगम ( Nagar Nigam ) के किस मद में कितना टैक्स बकाया ( Tax recovery ) है तो चौकना वाजिब है। जी हां ओडि़शा की राजधानी भुवनेश्वर में किन्नर अब टैक्स वसूली कवायद करते नजर आएंगे। दरअसल कई बार के नोटिसों और चेतावनी के बाद भी नगर निगम टैक्स वसूल ( Nigam failure in tax recovery ) नहीं कर पा रहा है। इससे निगम की आर्थिक सेहत बिगड़ रही है। टैक्स चुकाने वालों की सेहत पर नोटिसों का कोई असर होता हुआ नहीं देख कर नगर निगम ने नई रणनीति अपनाई है।

नगर निगम ने किया करार

कर वसूली के लिए निगम के अधिकारियों ने अब किन्नरों का सहारा लिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने किन्नरों के स्वयं सहायता समूह स्वीकृति से आपसी समझ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रयोग की शुरुआत ओडि़शा की ट्रांसजेंडर मेघना साहू के स्वयं सहायता समूह 'टीजी स्वीकृतिÓ से हुई है।

निगम है परेशान, बकाया हैं करोड़ों

इस गु्रप में दस सदस्य हैं जो मेघना साहू की लीडरशिप में काम करेंगी। किन्नरों का यह समूह नगर निगम सीमा क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस फीस की बकाया वसूली करेंगी। भुवनेश्वर नगर निगम का करोड़ों लोगों पर बकाया बताया जाता है। टैक्स वसूली में किन्नरों की कार्यक्षमता और आचरण व व्यवहार की रिपोर्ट के बाद इसे विस्तार दिया जा सकता है। इस एग्रीमेंट में नगर निगम की ओर से उपायुक्त श्रीमंत मिश्रा और किन्नरों के स्वयं सहायता समूह 'टीजी स्वीकृतिÓ की ओर से मेघना साहू ने हस्ताक्षर किए हैं। खानापूरी विवेकानंद मार्ग स्थित कार्यालय में संपन्न हुई।

दस सदस्यों की टीम करेगी वसूली

किन्नरों के इस दस सदस्यीय समूह को प्रवर्तन अधिकार भी दिए गए हैं। नगर निगम के उपायुक्त श्रीमंत मिश्रा का कहना है कि किन्नर कम्युनिटी के सामुदायिक विकास के लिए सरकार की चिंता वाजिब है। यह एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से भुवनेश्वर के किन्नरों को काम मिलेगा। अच्छा कार्य करने पर उनकी इस सेवा को विस्तार भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालीस लाख रुपये तक की वसूली पर एक प्रतिशत कमीशन, उससे ऊपर 60 लाख तक डेढ़ प्रतिशत फिर दो प्रतिशत और आगे स्लैब तैयार किया जा रहा है।

किन्नरों ने स्वीकार की यह चुनौती

इन किन्नरों को काम करने के लिए गाड़ी आफिस लिपिकीय स्टाफ की मदद की जाएगी। ओडि़शा में मेघना साहू किन्नर अपने कार्यों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। सम्मानजनक जिंदगी जीने का जज्बा के चलते वह हर चुनौती को अवसर के रूप में लेती हैं। पढ़ी लिखी मेघना अंग्रेजी भी बोल लेती हैं। वह कहती हैं कि नौकरी और शिक्षा लेने के दौरान भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। भले ही थर्ड जेंडर का स्टेटस मिल गया हो पर किन्नरों को समाज स्वीकार करने में पीछे हट जाता है। एक फार्मा कंपनी में प्रबंधकीय काम करने वाली मेघना तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने 27 जनवरी 2017 को वासुदेव नायक पुरुष से विवाह किया।

समाज में फैले मिथकों तोडऩा है चुनौती

भुवनेश्वर में एक ट्रांसजेंडर ने समाज में फैले मिथकों को तोड़ते हुए एक पुरुष से विवाह रचा कर अनोखी मिसाल रखी। मेघना कहती हैं कि वह किन्नरों के प्रति जो भाव समाज के लोगों मे है उसे गलत साबित करने में जुटी हूं। पहले ओला कैब चलाना और अब इसी कड़ी नगर निगम के टैक्स रिकवरी का काम किन्नर समुदाय के लिए एक अवसर है। पुरुष प्रधान समाज में काम करके यह साबित करना है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो किन्नर नहीं कर सकते हैं। बस एक मौका चाहिए। और यह मौके भुवनेश्वर नगर निगम ने दे दिया है। दरअसल समाज की रुढ़िवादी सोच की शिकार हैं किन्नर जबकि पौराणिक कथाओं में शुभ का प्रतीक माना जाता है। थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता भी है फिर भी लोग क्यों नहीं हमें समझते हैं?