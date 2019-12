संबलपुर में अपहरण व गैंग रेप में चार आरोपी गिरफ्तार

महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों पर सड़क से ससंद तक ( Atrocities on women ) भारी शोर होने के बावजूद महिलाओं के अपहरण और सामूहिक बलात्कार ( Kidnap and Rape incidents ) की घटनाएं थम नहीं रही हैं। हैदराबाद, उन्नाव और मुज्जफरपुर के बाद पश्चिमी उड़ीसा में एक आदिवासी महिला ( Tribal Woman ) से सामूहिक बलात्कार की शिकार हो गई।

भुवनेश्वर। महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों पर सड़क से ससंद तक ( Atrocities on women ) भारी शोर होने के बावजूद महिलाओं के अपहरण और सामूहिक बलात्कार ( Kidnap and Rape incidents ) की घटनाएं थम नहीं रही हैं। हैदराबाद, उन्नाव और मुज्जफरपुर के बाद पश्चिमी उड़ीसा में एक आदिवासी महिला ( Tribal Woman ) से सामूहिक बलात्कार की शिकार हो गई। पश्चिम ओडिशा के संबलपुर ( Sambalpur in Odisha ) जिले में आदिवासी महिला से चार लोगों ने रेप किया। रविवार की देर शाम की घटना के बाद पुलिस ने आज चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

केस को रखा रेड फ्लेग श्रेणी में

ओडिशा पुलिस ने इस केस को रेड फ्लैग की श्रेणी में रखा है जिसका मतलब है कि गिरफ्तारी के बीस दिन बाद आरोप पत्र कोट में दाखिल कर दिए जाएंगे। इसे स्पीडी जस्टिस की तरह देखा जा रहा है। पीडि़ता को बुर्ला के विमसार मेडिकल कालेज के अस्पताल में रखा गया है। बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पुलिस के अनुसार महिला को दो लोगों ने लिफ्ट दी और सुनसान इलाके में ले गए जहां पर पहले से ही दो और लोग मौजूद थे। सबने बारी-बारी से रेप किया। यह घटना हाईवे की है।

20 दिन में दाखिल होगा आरोप पत्र

संबलपुर के पुलिस अधीक्षक कँवर विशाल सिंह ने बताया कि गैंग रेप के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य की पुलिस ने संबलपुर गेंगरेप केस को रेड फ्लैग केस घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 20 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। आरोपियों की पहचान शिव शंकर नायक (25), डोलामणि भुई (30), महेश सेथी (24) और अकुरा छुरिया (22) के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी ऐंठापल्ली से हुई है।

बयान किए जा रहे दर्ज

पुलिस उपाधीक्षक स्तर की महिला पुलिस अधिकारी को जांच सौंपी गयी है। पीडिता और आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इन्हें मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। यही नहीं स्पीडी जस्टिस के लिए विशेष अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) को भी मामले के लिए नियुक्त किया जाएगा।